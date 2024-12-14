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Одесситы стремятся к очкам. Обнародованы стартовые составы на матч Заря - Черноморец

Премьер-лига

Последняя игра субботы в УПЛ

Одесситы стремятся к очкам. Обнародованы стартовые составы на матч Заря - Черноморец

Фото - УПЛ / Автор невідомий

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В 17-м туре УПЛ встретятся "Заря" и "Черноморец". Этот матч станет последним в 2024-м году для луганчан и одесситов.

Тренерские штабы определились со стартовыми составами. Начало матча - в 18:00.

Стартовый состав "Зари": Сапутин Александр, А.Джордан, Эскинья Габриэль, Тронтель Жан, Жуниор Рейс, Яцык Александр, Слесар Артем, Мичин Петар, Я. Башич, Будковский Филипп (К), Кораблин Тимур

Запасные: Турбаевский Никита, Мацапура Дмитрий, Кирюханцев Игорь, Гусев Алексей, К. Нваэзе, Горбач Игорь, Дрышлюк Кирилл, Волошин Викентий, Василец Максим, Задорожный Федор, Вакула Владислав

Стартовый состав "Черноморца": Рудько Артур (К), Лацабидзе Лука, Скиба Евгений, Ермаков Виталий, Кайо Гомес, Кисель Ярослав, Белошевский Богдан, Сигеев Кирилл, Шпорн Йон, Попов Кирилл, Хобленко Алексей

Запасные: Аниагбосо Чижиоке Кингсли, Вечный Ян, Савченко Роман, Жаржу Мозес, Арсич Владимир, Габелок Артем, Васильев Александр, Шевцов Илья, Янаков Денис

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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