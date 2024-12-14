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Кривбасс вышел вперёд в матче с Карпатами. Гол со стандарта. Видео гола
Третий гол полузащитника
Фото: пресслужби ФК "Кривбас"
"Кривбасс" вышел вперёд в матче с "Карпатами".
Соса вбегает в штрафную и вратарь "Карпат" Кемкин совершил фол в штрафной. Судья показал на точку.
Видеоарбитры проверили момент и подтвердили решение главного рефери.
Илич Хрвое реализовал 11-метровый удар.
Видео гола:
Это третий гол полузащитника "Кривбасса". В прошлый раз Хрвое забил с пенальти "Черноморцу".
Текстовая трансляция матча на нашем сайте.
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Источник:Кривбасс
Опубликовал: Владислав Прийменко
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