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Кривбасс продолжает забивать в матче с Карпатами. Супер розыгрыш криворожской команды. Видео гола

Премьер-лига

Восьмой гол полузащитника

Кривбасс продолжает забивать в матче с Карпатами. Супер розыгрыш криворожской команды. Видео гола

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

"Кривбасс" продолжает забивать в матче с "Карпатами".

Микитишин пробил передачу в штрафной, мяч достался Иличу. Твердохлеб воспользовался передачей и забил второй гол "Кривбасса".

Видео гола:

На счету Илича в в матче гол+ассист.

Восьмой гол полузащитника "Кривбасса". Голевая серия Твердохлиба длится пять матчей

Текстовая трансляция матча на нашем сайте.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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