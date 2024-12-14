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Кривбасс продолжает забивать в матче с Карпатами. Супер розыгрыш криворожской команды. Видео гола
Восьмой гол полузащитника
Фото: ФК Кривбас
"Кривбасс" продолжает забивать в матче с "Карпатами".
Микитишин пробил передачу в штрафной, мяч достался Иличу. Твердохлеб воспользовался передачей и забил второй гол "Кривбасса".
Видео гола:
На счету Илича в в матче гол+ассист.
Восьмой гол полузащитника "Кривбасса". Голевая серия Твердохлиба длится пять матчей
Текстовая трансляция матча на нашем сайте.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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