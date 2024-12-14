Заря забила быстрый гол в ворота Черноморца

На 10-й минуте поединка Петар Мичин на левом фланге принял мяч после скидки от Филиппа Будковского со штрафного и четко пробил под дальнюю штангу – Артур Рудько не выручил.

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Сербский полузащитник забил уже 5-й гол в нынешнем сезоне УПЛ. Он проводит 16-ю встречу в первенстве 2024/25. В предыдущих четырех матчах Петар отмечался трижды.

Для Филиппа это первый ассист в элитном дивизионе после кампании 2021/22, когда нападающий выступал в составе "Десны". Для него это пятое результативное действие в 14-й игре Премьер-лиги.