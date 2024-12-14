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Скоро. Анчелотти сообщил Лунину, когда тот получит игровое время
Как и планировалось
Marca
По сообщению портала DefensaCentral, главный тренер "Реала»" Карло Анчелотти имел разговор с украинским голкипером Андреем Луниным. Во время него он сообщил, что в следующий раз Лунин будет иметь игровое время в Кубке Испании.
Напомним, ранее сообщалось, что украинец будет основным голкипером команды на поединки Кубка Испании. Мадридцы будут стартовать в турнире с 1/16 финала. На этой стадии "Реал" сыграет против "Депортиво" Минера. Игра запланирована на январь 2025-го года.
В этом сезоне Лунин сыграл за "Реал" 5 матчей, заменяя в воротах травмированного партнера Тибо Курута.
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