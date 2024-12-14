  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Скоро. Анчелотти сообщил Лунину, когда тот получит игровое время
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Скоро. Анчелотти сообщил Лунину, когда тот получит игровое время

Премьер-лига

Как и планировалось

Скоро. Анчелотти сообщил Лунину, когда тот получит игровое время

Marca

Новина українською

По сообщению портала DefensaCentral, главный тренер "Реала»" Карло Анчелотти имел разговор с украинским голкипером Андреем Луниным. Во время него он сообщил, что в следующий раз Лунин будет иметь игровое время в Кубке Испании.

Напомним, ранее сообщалось, что украинец будет основным голкипером команды на поединки Кубка Испании. Мадридцы будут стартовать в турнире с 1/16 финала. На этой стадии "Реал" сыграет против "Депортиво" Минера. Игра запланирована на январь 2025-го года.

Читайте такжеКлубы Саудовской Аравии хотят подписать главного конкурента Лунина в Реале

В этом сезоне Лунин сыграл за "Реал" 5 матчей, заменяя в воротах травмированного партнера Тибо Курута.

По теме
yellow-arrow
Заря забила быстрый гол в ворота Черноморца
yellow-arrow
Заря - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
УПЛ. Александрия - ЛНЗ 1:1. Видео голов и обзор матча
Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
www.defensacentral.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости