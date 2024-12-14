УПЛ. Заря - Черноморец 2:1. Шестое подряд поражение моряков

Принял Киев луганчан и одесситов достаточно морозно. Заснеженный газон на арене имени легендарного Лобановского бесспорно вносил коррективы в сценарий и характер этой игры.

Подопечные Младена Бартуловича на этот раз вошли в поединок достаточно энергично. Обычно, быстрые мячи - это не сильная сторона луганчан. Однако, в этом кейсе произошло именно так. Высокое давление на старте встречи оправдало себя на все 100.

Капитан луганчан Будковский в окружении двух защитников "моряков" принял мяч и сбросил на Мичина, а серб подработал под левую и низом прошил Рудько. На секунду, это уже 5-й мяч для хорватского хавбека в этой кампании. И все эти голы легионер провел именно в столице Украины.

"Моряки" же в начале действовали ну настолько примитивно в атаке. Часто можно было услышать наставления от Александра Бабича со скамейки запасных. Однако, какого-то ощутимого эффекта это не приносило. Луганчане зажимали своих визави на их же половине. Нет, не сказать, что одесситы не сопротивлялись. Однако, в то же время, эти все потуги от гостей были максимально простыми. Подачи, верховые забросы и так далее по списку в этом же жанре. Выделялся среди гостей лишь Хобленко, пытавшийся предлагать впереди что-то нетривиальное. Откровенно говоря, тяжеловато шло у "Черноморца" без Бутко и Петряка...

Однозначно, можно сказать, что оборона в этой встрече тотально переигрывала атаку. Погодные условия, отсутствие креативных решений - это все усложняло процесс построения позиционных атак. Выделялся в этом контексте только вышеупомянутый Мичин. Петер и открыл счет, и мог под самый занавес первых 45 минут удвоить преимущество своей команды.

В общем, игра статистически была более-менее равной. С другой стороны, в каждом игровом аспекте луганчане немножко опережали своих соперников. Вторую половину "Заря" также начала активнее. Роскошный момент был у Кораблина, впрочем монструозную реакцию продемонстрировал страж ворот одесситов Рудько. "Моряки" пытались давить, но подопечные Бартуловича грамотно перекрывали пространство и искусственно не создавали свободные зоны за своими спинами. Солидно выглядела пара центрбеков Джордан - Эскинья.

"Заря" не доминировала, но спокойно контролировала игру. Опять же, луганчане методично перекрывали свободное пространство - и этого было с головой достаточно, чтобы нивелировать атакующие попытки футболистов "Черноморца".

Для нейтрального зрителя эта игра, без сомнения, была достаточно тяжелой. Все же в вершине пирамиды стоял именно результат. Подопечным Бабича просто жизненно необходимо было набирать очки, чтобы вырваться из зоны "стыков". Ну а игрокам Бартуловича зачетные баллы нужны для закрепления в верхней части турнирной таблицы.

В конце концов, в очередной раз уже в этом сезоне сработали замены от наставника "Черноморца". Вышедший на замену дуэт Янаков-Шевцов организовали результативную "стенку", которая закончилась установлением паритета на табло. Как-никак тренерское решение. Ротации Бабича отработали на "ура". Одесситам действительно удалось перевернуть игру в последней трети противостояния.

Более того, "Черноморец" даже был близок к тому, чтобы "выгрызть" с кровью три зачетных балла. Однако, арбитр встречи Роман Блавацкий не увидел нарушения правил при падении Попова в штрафной зоне.

И казалось, что все шло к логическому завершению. Впрочем, последнее слово в этом матче еще не сказал Башич, который на дриблинге протянул мяч и нанес точный дальний удар. Серб и хорват обеспечивают "Заре" хорошее новогоднее настроение. "Черноморец" же заканчивает 2024-й календарный год с шестиматчевой серией из поражений... Катастрофа. Пауза точно должна пойти на пользу одесситам.

Подытоживая, в целом, эта победа луганчан закономерна. Да, "Заря" лучше выглядела 60 минут, однако сникла и ощутимо подсидела в концовке. Чем и воспользовались одесситы. Но свою роль сыграла квалификация и индивидуальное мастерство легионеров. Победителей не судят. "Моряки" вязнут на дне таблицы, луганчане - поднимаются в верхнюю часть.

Фото: Алина Ерофеева, UA-Футбол

17-й тур УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 14-е декабря

Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

Голы: Мичин 9, Башич 90+2 - Янаков 81

"Заря": Сапутин - Тронтель, Джордан, Эскинья, Жуниньо - Мичин, Башич, Яцык (Дрышлюк 78) - Слесар (Вакула 67), Будковский, Кораблин (Горбач 67).

Запасные: Турбаевский, Мацапура, Кирюханцев, Гусев, Нваезе, Горбач, Дрышлюк, Волошин, Василец, Задорожный, Вакула.

Главный тренер: Младен Бартулович.

"Черноморец": Рудько - Кисель, Скиба, Лацабидзе, Ермаков - Белошевский - Кайо (Янаков 69), Сигеев (Шевцов 69), Шпорн (Габелок 86), Хобленко - Попов.

Запасные: Аниагбосо, Вечный, Савченко, Жаржу, Арсич, Габелок, Васильев, Шевцов, Янаков.

Главный тренер: Александр Бабич.

Предупреждения: Янаков 72, Шпорн 85.

Арбитр: Блавацкий Роман.