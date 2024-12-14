Ротань - о ничьей с ЛНЗ: В конце года так бывает, что у кого-то билетики куда-то - на велосипед, на поезд

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал ничью с "ЛНЗ" (1:1) в матче 17-го тура УПЛ.

- В первую очередь мы сегодня переживали после того момента, который произошел с Каплиенко. Очень переживали все - не только его команда, но и мы также. Это важный момент, что все хорошо, и слава Богу, что все так закончилось. Но для нас этот эпизод, пожалуй, был переломный - мы стали другой командой. С чем это связано?

Конечно, что в конце [года] очень часто бывает, что у кого-то билетики куда-то - на велосипед, на поезд, и все с чемоданами думают, что уже все дело сделано.

Если брать в целом игру, я считаю, что до этого момента игра была полностью под нашим контролем, и честно, не было куда переживать. Но что потом произошло - это просто... Думаю, что только мужской разговор объяснит нам, что произошло. Потому что, я уже вам сказал: это обычное чемоданное настроение.

- Был ли уже этот мужской разговор в раздевалке?

- Это у нас останется в раздевалке, но от этого легче не становится. Факт того, что мы потеряли 2 очка - это однозначно. Очки все равно в конце считают, но я считаю, что мы не должны были сегодня терять эти баллы. Они очень нужны для нас были.

- Где больше всего просели после этого момента? Потому что, в принципе, под конец сначала я так наблюдала то, что у ЛНЗ было больше моментов, под конец 2-го тайма они активизировались. Потом уже "Александрия" так же перебрала на себя инициативу.

- Ответ банален: когда каждый занимается своим делом, когда есть структура, когда есть организация - оно в течение сезона приносило нам результат. Когда начинает кто-то себя продавать, кто-то занимается не своим делом - конечно, все начинает путаться, и характер игры становится "туда-сюда".

Мы этого не хотели, тем более что мы вели в счете. Но это проблема где-то дисциплины. Я считаю, что когда мы соберемся после Нового года, нам будет о чем поговорить с ребятами. Потому что вот так вот игры поворачиваются в другую сторону, как сегодня произошло. Очень обидно, но, видимо, на ошибках нужно учиться.

- Но в этой части сезона было и много положительного. Можете подвести итоги?

- Конечно, много позитива. Повторюсь: если не брать эти последние 20 минут, все было на полном позитиве. Но эти 20 минут иногда перечеркивают ту работу, которую ты делаешь. Ребята сделали очень большой объем работы, они свою работу перечеркнули, когда вот эта наглость - не знаю, как это назвать, каким словом - это уже доигрывание матча, не хотеть побеждать - это всегда футбол наказывает

- Чего вам лично как тренеру хотелось бы достичь в следующей части сезона?

- Самое главное - следующий матч, и только от этого отталкиваться. Нам многое нужно менять - в первую очередь ментальность нашу. Второе: если мы стремимся к чему-то высокому, мы должны быть полными профессионалами, должны, начиная с начала работы, с тренировки, переносить это в игры, играть до конца. Только так можно расти.

Каждый добивается своих целей - игроки, тренеры, тренеры. Кто-то улучшает уровень, кто-то становится игроком национальной сборной. Это все от работы. А когда это нарушается - конечно, что от этого никто не выиграет.