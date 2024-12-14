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Полесье - Шахтер: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Полесье - Шахтер: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15.12.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Хрестоматийная встреча во всех смыслах! Центральный матч тура, поединок лидеров и показательный спарринг для обоих наставников. Житомирские "волки" под руководством Имада Ашура будут принимать "горняков" Марино Пушича.
"Полесье" замыкает 5-ку лучших в турнирной таблице УПЛ, хотя и ощутимо "отклеилось" от своих конкурентов. В свою очередь, "Шахтер" продолжает погоню за "Александрией" и "Динамо".
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Поединок 17-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Полесье" - "Шахтер" состоится в воскресенье, 15-го декабря 2024-го года, в 18:00. Встреча пройдет в Житомире, на Центральном городском стадионе "Полесье".
Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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