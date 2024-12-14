Полесье - Шахтер: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Хрестоматийная встреча во всех смыслах! Центральный матч тура, поединок лидеров и показательный спарринг для обоих наставников. Житомирские "волки" под руководством Имада Ашура будут принимать "горняков" Марино Пушича.

"Полесье" замыкает 5-ку лучших в турнирной таблице УПЛ, хотя и ощутимо "отклеилось" от своих конкурентов. В свою очередь, "Шахтер" продолжает погоню за "Александрией" и "Динамо".

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок 17-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Полесье" - "Шахтер" состоится в воскресенье, 15-го декабря 2024-го года, в 18:00. Встреча пройдет в Житомире, на Центральном городском стадионе "Полесье".

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).