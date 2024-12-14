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Защитник ЛНЗ рассказал, как чувствует себя после потери сознания
Надеемся, все будет хорошо
Фото: СК Дніпро-1
Защитник "ЛНЗ" Александр Каплиенко, который потерял сознание во время матча 17-го тура УПЛ против "Александрии", рассказал, что тогда случилось и как себя чувствует.
"Случилось такое, что потерял сознание, а дальше уже не помню. Сейчас чувствую себя хорошо. Всем спасибо за поддержку", - сказал Каплиенко.
"ЛНЗ" сумел отобрать очки у "Александрии“, сыграв вничью - 1:1. Сейчас команда занимает 10-е место в УПЛ.
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Источник:ЛНЗ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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