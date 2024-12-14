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Защитник ЛНЗ рассказал, как чувствует себя после потери сознания

Премьер-лига

Надеемся, все будет хорошо

Защитник ЛНЗ рассказал, как чувствует себя после потери сознания

Фото: СК Дніпро-1

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Защитник "ЛНЗ" Александр Каплиенко, который потерял сознание во время матча 17-го тура УПЛ против "Александрии", рассказал, что тогда случилось и как себя чувствует.

"Случилось такое, что потерял сознание, а дальше уже не помню. Сейчас чувствую себя хорошо. Всем спасибо за поддержку", - сказал Каплиенко.

"ЛНЗ" сумел отобрать очки у "Александрии“, сыграв вничью - 1:1. Сейчас команда занимает 10-е место в УПЛ.

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Александр Каплиенко ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
ЛНЗ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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