Защитник ЛНЗ рассказал, как чувствует себя после потери сознания

Защитник "ЛНЗ" Александр Каплиенко, который потерял сознание во время матча 17-го тура УПЛ против "Александрии", рассказал, что тогда случилось и как себя чувствует.

"Случилось такое, что потерял сознание, а дальше уже не помню. Сейчас чувствую себя хорошо. Всем спасибо за поддержку", - сказал Каплиенко.

"ЛНЗ" сумел отобрать очки у "Александрии“, сыграв вничью - 1:1. Сейчас команда занимает 10-е место в УПЛ.