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Луганская команда уходит на зимний перерыв на положительной ноте. Заря – Черноморец 2:1. Обзор матча и видео голов
Одесситы не удержали ничью
Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
"Черно-белые" обладали минимальным преимуществом в счете на протяжении большей части встречи. Ближе к завершению основного времени "моряки" восстановили паритет, но "мужики" не собирались в этот вечер терять очки.
Подопечные Бартуловича занимают 8 место в таблице (22 балла). 22 февраля 2025 года луганский коллектив приедет в гости к "Александрии". Клуб из Южной Пальмиры находится всего на 14-й строчке (12 пунктов). Вторую часть сезона одесситы начнут в Ковалевке.
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Смотрите обзор матча 17-го тура УПЛ
Киев. Стадион им. В. Лобановского
Голы: Мичин, 9, Башич, 90+2 – Янаков, 81
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