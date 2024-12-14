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Луганская команда уходит на зимний перерыв на положительной ноте. Заря – Черноморец 2:1. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига

Одесситы не удержали ничью

Луганская команда уходит на зимний перерыв на положительной ноте. Заря – Черноморец 2:1. Обзор матча и видео голов

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

"Черно-белые" обладали минимальным преимуществом в счете на протяжении большей части встречи. Ближе к завершению основного времени "моряки" восстановили паритет, но "мужики" не собирались в этот вечер терять очки.

Подопечные Бартуловича занимают 8 место в таблице (22 балла). 22 февраля 2025 года луганский коллектив приедет в гости к "Александрии". Клуб из Южной Пальмиры находится всего на 14-й строчке (12 пунктов). Вторую часть сезона одесситы начнут в Ковалевке.

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Смотрите обзор матча 17-го тура УПЛ

Киев. Стадион им. В. Лобановского

Заря – Черноморец 2:1

Голы: Мичин, 9, Башич, 90+2 – Янаков, 81

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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sinovich
14.12.2024 в 21:49
чистейший пенальти. Зачем нужен ВАР?
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Комментарии 1
sinovich
14.12.2024 в 21:49
чистейший пенальти. Зачем нужен ВАР?
Ответить
0
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