Полесье – Шахтер: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Центральный матч последнего, 17-го тура, в этом году в УПЛ 2024/25 пройдет в Житомире. Там местное "Полесье" будет принимать действующего чемпиона страны донецкий "Шахтер".

Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах.

В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.