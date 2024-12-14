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Полесье – Шахтер: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

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Полесье – Шахтер: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Центральный матч последнего, 17-го тура, в этом году в УПЛ 2024/25 пройдет в Житомире. Там местное "Полесье" будет принимать действующего чемпиона страны донецкий "Шахтер".

Читайте такжеПолесье – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 17-го тура УПЛ

Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах.

В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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Шахтер (Донецк) Полесье (Житомир) квиз от UA-Футбол
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