Много похвалы. Вернидуб остался доволен игрой Кривбасса в матче с Карпатами

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб оценил действия своих подопечных в матче 17-го тура УПЛ против "Карпат" (2:0).

- Эмоции после побед всегда на высоком уровне. Мы очень довольны, что завершили год победой. В последних восьми матчах мы взяли 20 очков из 24 - это о чем-то говорит. Ребят я поблагодарил за их отношение, сыграли неплохо, мы могли забить еще больше, но два тоже достаточно. С хорошим настроением идем в отпуск, а после него уже соберемся и будем готовиться к весенним матчам.

- Впечатление такое, что появилось созвездие игроков.

- Созвездия нет. Ребята выполняют то, что мы просим, и как их тренируем. Они неплохо себя чувствуют. Снова забил гол Егор Твердохлеб - уже восьмой в этом сезоне. Я очень рад за него и хотел бы, чтобы он еще больше забивал и боролся за звание лучшего бомбардира УПЛ. У нас много молодых игроков: Кузык, Микитишин, Драмбаев, Дибанго и другие. Я рассчитываю на Каменского и Шевченко - это наши воспитанники, они очень перспективные. Однако все зависит от них и от того, как они проведут сборы. Я бы хотел, чтобы после сборов, они были основными исполнителями в нашей команде.

- Что скажете о прогрессе Твердохлеба?

- Твердохлеб - один из лидеров нашей команды. По объему работы в течение игры он всегда на первом месте. Он делает много работы, в том числе, беговой, много спринтов. Я смотрел такие цифры у "Карпат". Я вам скажу, что «Карпаты» - очень непростая команда, которая набрала неплохую форму. Потому что шесть-семь игроков выполняют большой объем бега за игру: от 1100 до 1600. Это практически вся линия атаки: Чачуа, Бруниньо - очень талантливые ребята. Также Пабло Альварес и Стенио. Думаю, что "Карпаты" находятся на этом месте и борются за еврокубки. И после сборов они продолжат это делать. Команда молодая и неплохая, которая умеет играть в футбол, а не бьет куда-нибудь.

- Каким был план на сегодняшний матч?

- Был определенный план на игру, но свои коррективы внесла погода. Я благодарю наших агрономов за их работу. Сегодня было нелегко, холодно, но мы играем дома, со своими болельщиками. Очень трудно прессинговать "Карпаты", они привлекают вратаря, который неплохо играет ногами. Мы начали очень живо, а потом поняли, что лучше этого не делать. А делать отбор в центре поля и использовать свои козыри, развивать контратаки. У нас есть хорошие игроки для этого. Благодаря этому и строили игру.