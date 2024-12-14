Бартулович: Мичина в 17 лет за 3 млн евро Удинезе купило, это показывает его потенциал

Главный тренер "Зари" Младен Бартулович прокомментировал победу в матче против "Черноморца".

"Не знаю, почему говорили перед игрой, что "Черноморцу" больше нужна была победа. Мы также хотим побеждать. Сразу говорил, что на таком поле надо бить по воротам, вратарям тяжело".

"Четвертый гол Мичина за пять матчей? Он уже полтора года в команде, адаптировался. Я дал ему свободу, он прогрессирует. Обладает талантом. Его в 17 лет за 3 млн евро "Удинезе" купило, это показывает его потенциал. Мы рады, что у нас такой игрок.

Оценка первой части сезона? Тройка. Можно было лучше сыграть и набрать побольше очков. Будем готовиться ко второй части сезона", – подытожил Бартулович.