  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бартулович: Мичина в 17 лет за 3 млн евро Удинезе купило, это показывает его потенциал
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бартулович: Мичина в 17 лет за 3 млн евро Удинезе купило, это показывает его потенциал

Премьер-лига

Наставник черно-белых отметил прогресс футболиста

Бартулович: Мичина в 17 лет за 3 млн евро Удинезе купило, это показывает его потенциал

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Главный тренер "Зари" Младен Бартулович прокомментировал победу в матче против "Черноморца".

"Не знаю, почему говорили перед игрой, что "Черноморцу" больше нужна была победа. Мы также хотим побеждать. Сразу говорил, что на таком поле надо бить по воротам, вратарям тяжело".

Читайте такжеБартулович: Такой пенальти… Если бы он был в сторону Шахтера, как вы думаете, поставили бы?

"Четвертый гол Мичина за пять матчей? Он уже полтора года в команде, адаптировался. Я дал ему свободу, он прогрессирует. Обладает талантом. Его в 17 лет за 3 млн евро "Удинезе" купило, это показывает его потенциал. Мы рады, что у нас такой игрок.

Оценка первой части сезона? Тройка. Можно было лучше сыграть и набрать побольше очков. Будем готовиться ко второй части сезона", – подытожил Бартулович.

Петар в игре с "моряками" оформил гол+пас.

По теме
yellow-arrow
И.о. тренера ЛНЗ – о речи Олейника в раздевалке: Она была не длительной, но туда, куда надо. Хотелось самому выйти и помочь
yellow-arrow
Подлил масла в огонь. Болельщик Кривбасса пришел на матч с Карпатами с нецензурным плакатом
yellow-arrow
Бабич: Не справились с эмоциями и начали допускать детские ошибки. Через это нужно пройти. Могли выжать больше
Заря (Луганск) Младен Бартулович
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости