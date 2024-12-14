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Бабич: Не справились с эмоциями и начали допускать детские ошибки. Через это нужно пройти. Могли выжать больше

Премьер-лига

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Бабич: Не справились с эмоциями и начали допускать детские ошибки. Через это нужно пройти. Могли выжать больше

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер "Черноморца" Александр Бабич прокомментировал поражение от "Зари" (1:2) в 17-м туре УПЛ.

“Мы настраивали футболистов только на победу. Чтобы добиваться положительного результата, нужно, чтобы каждый футболист на поле выполнял свою работу. Когда мы отыгрались с 0:1, немного не справились с эмоциями и начали допускать детские ошибки в защите.

Ребятам говорили, что нужно сыграть надежно. Задача была такова, чтобы мы в центр поля не лезли, потому что там был твердый газон и много брака было у нас. Когда отыгрались, эмоционально все забыли и начали заниматься не своей работой”.

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"Я до последнего верил, что у нас еще будет момент. Надо было сыграть спокойнее, не торопясь. Через это нам нужно пройти в построении команды. Очень хочется, чтобы таких ошибок было поменьше, и мы играли надежно в защите.

У нас немного игроков сегодня было, которые могут сыграть в атаке. Мы проигрывали 0:1, планировали произвести эти замены. В принципе, оно сработало – и один, и другой приняли участие в голевой атаке. Могли выжать больше”, – считает тренер.

"Черно-синие" занимают 14-ю строчку (12 очков).

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Черноморец (Одесса) Александр Бабич
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
14.12.2024 в 22:57
работает только языком уберите эту пустышку Бабича ищите тренера --11 проигрышей в УПЛ и 1 в КУ --хватит унижать ОДЕССУ гоните сам оно не уйдёт нет совести всегда есть оправдания
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
14.12.2024 в 22:57
работает только языком уберите эту пустышку Бабича ищите тренера --11 проигрышей в УПЛ и 1 в КУ --хватит унижать ОДЕССУ гоните сам оно не уйдёт нет совести всегда есть оправдания
Ответить
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