Бабич: Не справились с эмоциями и начали допускать детские ошибки. Через это нужно пройти. Могли выжать больше

Главный тренер "Черноморца" Александр Бабич прокомментировал поражение от "Зари" (1:2) в 17-м туре УПЛ.

“Мы настраивали футболистов только на победу. Чтобы добиваться положительного результата, нужно, чтобы каждый футболист на поле выполнял свою работу. Когда мы отыгрались с 0:1, немного не справились с эмоциями и начали допускать детские ошибки в защите.

Ребятам говорили, что нужно сыграть надежно. Задача была такова, чтобы мы в центр поля не лезли, потому что там был твердый газон и много брака было у нас. Когда отыгрались, эмоционально все забыли и начали заниматься не своей работой”.