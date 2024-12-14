Подлил масла в огонь. Болельщик Кривбасса пришел на матч с Карпатами с нецензурным плакатом

В 17-м туре УПЛ "Кривбасс" в Кривом Роге победил "Карпаты" (2:0). Перед игрой хозяева объявляли конкурс на самый креативный плакат на поединок.

Один из местных болельщиков изготовил плакат, в котором сделал отсылку к конфликту между клубами. На нем был изображен игрок "Кривбасса" Даниэль Соса и добавлена надпись "ть".

Напомним, что в матче 2-го тура УПЛ "Карпаты" - "Кривбасс", после третьего забитого гола в ворота криворожан с тренерской скамьи львовян выкрикнули "С*сать, б***ь". Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб отказался пожимать руку своему визави Владиславу Лупашко.