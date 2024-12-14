  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Подлил масла в огонь. Болельщик Кривбасса пришел на матч с Карпатами с нецензурным плакатом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Подлил масла в огонь. Болельщик Кривбасса пришел на матч с Карпатами с нецензурным плакатом

Премьер-лига

Но в скрытой форме

Подлил масла в огонь. Болельщик Кривбасса пришел на матч с Карпатами с нецензурным плакатом

Фото: Трибуна

Новина українською

В 17-м туре УПЛ "Кривбасс" в Кривом Роге победил "Карпаты" (2:0). Перед игрой хозяева объявляли конкурс на самый креативный плакат на поединок.

Один из местных болельщиков изготовил плакат, в котором сделал отсылку к конфликту между клубами. На нем был изображен игрок "Кривбасса" Даниэль Соса и добавлена надпись "ть".

Подлил масла в огонь. Болельщик Кривбасса пришел на матч с Карпатами с нецензурным плакатом - изображение 1

Напомним, что в матче 2-го тура УПЛ "Карпаты" - "Кривбасс", после третьего забитого гола в ворота криворожан с тренерской скамьи львовян выкрикнули "С*сать, б***ь". Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб отказался пожимать руку своему визави Владиславу Лупашко.

По теме
yellow-arrow
И.о. тренера ЛНЗ – о речи Олейника в раздевалке: Она была не длительной, но туда, куда надо. Хотелось самому выйти и помочь
yellow-arrow
Бабич: Не справились с эмоциями и начали допускать детские ошибки. Через это нужно пройти. Могли выжать больше
yellow-arrow
Бартулович: Мичина в 17 лет за 3 млн евро Удинезе купило, это показывает его потенциал
Кривбасс (Кривой Рог) Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua.tribuna.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости