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Подлил масла в огонь. Болельщик Кривбасса пришел на матч с Карпатами с нецензурным плакатом
Но в скрытой форме
Фото: Трибуна
В 17-м туре УПЛ "Кривбасс" в Кривом Роге победил "Карпаты" (2:0). Перед игрой хозяева объявляли конкурс на самый креативный плакат на поединок.
Один из местных болельщиков изготовил плакат, в котором сделал отсылку к конфликту между клубами. На нем был изображен игрок "Кривбасса" Даниэль Соса и добавлена надпись "ть".
Напомним, что в матче 2-го тура УПЛ "Карпаты" - "Кривбасс", после третьего забитого гола в ворота криворожан с тренерской скамьи львовян выкрикнули "С*сать, б***ь". Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб отказался пожимать руку своему визави Владиславу Лупашко.
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