  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. И.о. тренера ЛНЗ – о речи Олейника в раздевалке: Она была не длительной, но туда, куда надо. Хотелось самому выйти и помочь
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

И.о. тренера ЛНЗ – о речи Олейника в раздевалке: Она была не длительной, но туда, куда надо. Хотелось самому выйти и помочь

Премьер-лига

Наставник прокомментировал свой первый матч во главе фиолетовых

И.о. тренера ЛНЗ – о речи Олейника в раздевалке: Она была не длительной, но туда, куда надо. Хотелось самому выйти и помочь

Фото - ЛНЗ

Новина українською

Андрей Дикань выступил на пресс-конференции после встречи с "Александрией".

"Хотелось бы лучше, но это очки, хорошие эмоции. Вы видели второй тайм – ребята делали все возможное для того, чтобы одержать победу. Могу только поблагодарить за самоотдачу, настрой, боевой дух, который мы видели на протяжении всей игры. В первом тайме терпели, что-то не получалось, воздушные тревоги… Ситуация с Александром Каплиенко переломила ход игры. Скорая вернула его к нам, он в сознании. Дальше медицинский персонал будет решать, что делать”.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

“Очень быстрая неделя была. Времени было мало. Команда находилась в унылом состоянии. Понимали, что нужно достать эмоции – это была наша главная задача к этой игре. Физически они готовы.

[О разговоре во время тревоги] Из раздевалки ничего выносить нельзя. Это была эмоциональная речь от Дениса Олейника и, по-видимому, она помогла. Она была не продолжительной, но туда, куда нужно. Хотелось самому выйти и помочь”, – заявил тренер.

Черкасский коллектив занимает 10-е место (19 баллов).

По теме
yellow-arrow
Подлил масла в огонь. Болельщик Кривбасса пришел на матч с Карпатами с нецензурным плакатом
yellow-arrow
Бабич: Не справились с эмоциями и начали допускать детские ошибки. Через это нужно пройти. Могли выжать больше
yellow-arrow
Бартулович: Мичина в 17 лет за 3 млн евро Удинезе купило, это показывает его потенциал
Денис Олейник Андрей Дикань Александр Каплиенко ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
YouTube-канал ЛНЗ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости