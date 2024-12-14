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И.о. тренера ЛНЗ – о речи Олейника в раздевалке: Она была не длительной, но туда, куда надо. Хотелось самому выйти и помочь
Наставник прокомментировал свой первый матч во главе фиолетовых
Фото - ЛНЗ
Андрей Дикань выступил на пресс-конференции после встречи с "Александрией".
"Хотелось бы лучше, но это очки, хорошие эмоции. Вы видели второй тайм – ребята делали все возможное для того, чтобы одержать победу. Могу только поблагодарить за самоотдачу, настрой, боевой дух, который мы видели на протяжении всей игры. В первом тайме терпели, что-то не получалось, воздушные тревоги… Ситуация с Александром Каплиенко переломила ход игры. Скорая вернула его к нам, он в сознании. Дальше медицинский персонал будет решать, что делать”.
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“Очень быстрая неделя была. Времени было мало. Команда находилась в унылом состоянии. Понимали, что нужно достать эмоции – это была наша главная задача к этой игре. Физически они готовы.
[О разговоре во время тревоги] Из раздевалки ничего выносить нельзя. Это была эмоциональная речь от Дениса Олейника и, по-видимому, она помогла. Она была не продолжительной, но туда, куда нужно. Хотелось самому выйти и помочь”, – заявил тренер.
Черкасский коллектив занимает 10-е место (19 баллов).
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