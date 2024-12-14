Первак: Иногда было неприятно, что люди пишут, говорят, комментируют. Выбрали свой путь, гнули свою линию

Виталий Первак прокомментировал победу в Полтаве и высказался по поводу удачного завершения 2024-го – 7 очков в трех матчах.

“Надо было проявлять характер, упростить игру и выжать максимум. Даже не мечтал до игры, что мы можем выиграть. Но мы этого хотели и добились.

Я бы не сказал, что мы работали над чем-нибудь особенным. Мы работали над завершением, над разными фазами игры. Мы не шарахались из стороны в сторону – выбрали свой путь и по нему шли, терпели. Иногда нам это было неприятно, что люди пишут, говорят, комментируют. Это все понятно".