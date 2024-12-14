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Первак: Иногда было неприятно, что люди пишут, говорят, комментируют. Выбрали свой путь, гнули свою линию
Наставник Левого Берега – об успешном отрезке в конце года
Фото: ФК Лівий берег
Виталий Первак прокомментировал победу в Полтаве и высказался по поводу удачного завершения 2024-го – 7 очков в трех матчах.
“Надо было проявлять характер, упростить игру и выжать максимум. Даже не мечтал до игры, что мы можем выиграть. Но мы этого хотели и добились.
Я бы не сказал, что мы работали над чем-нибудь особенным. Мы работали над завершением, над разными фазами игры. Мы не шарахались из стороны в сторону – выбрали свой путь и по нему шли, терпели. Иногда нам это было неприятно, что люди пишут, говорят, комментируют. Это все понятно".
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“Гнули свою линию. Ребята у нас простые, трудолюбивые. Каждый день мы видим, как они работают. А то, что забили 5 мячей (в последних трех турах – прим.), это приятно, что их работа больше пользы принесла для клуба и для них самих”, – заявил тренер.
22 февраля 2025 года "аисты" будут играть с "Шахтером" на выезде.
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