Возраст — не показатель? Как себя показали самые молодые тренеры в истории УПЛ

Последние результаты, зафиксированные "Полесьем", серьезно настораживают. Клуб задекларировал амбициозные цели, однако как 8 туров не может победить — на выходе 4 ничьи и столько же поражений.

Как у нас любят, сразу начался поиск виновных. Среди претензий, высказанных экспертами, инсайдерами и простыми болельщиками, звучат упреки в недостаточной мотивации футболистов и непонимание целостности проекта Геннадием Буткевичем.

Но больше всего достается Имаду Ашуру — такая судьба ответственности за результат. Отсутствие большого опыта на высоком уровне и молодость с намеком на незрелость — дополнительные аргументы, направленные на критику руководителя "стаи".

Да, 36-летний Ашур - самый молодой среди своих коллег в текущем сезоне украинской Премьер-лиги. Мы не будем страдать эйджизмом, а для сравнения вспомним самых молодых тренеров за всю историю высшего дивизиона — а во сколько лет они дебютировали в УПЛ и достигли ли каких-то успехов? Как сложилась их карьера?

Кирилл Нестеренко ("Сталь" Каменское)

Возраст на момент дебюта в УПЛ: 25 лет, 214 дней — против ровенского "Вереса" (1:1)

Количество матчей в УПЛ во главе "Стали": 1 ничья

В сезоне 2017/18 "Сталь" агонизировала. В такие моменты, как правило, все идет наперекосяк, поэтому неудивительно, что уже в сентябре руководство отправило в отставку Эгише Меликяна — армянин стартовал победами над "Зарей" и "Черноморцем", а затем проиграл 7 игр подряд и свалился на десятое место турнирной таблицы.

И вот пока договаривались с Николаем Костовым, к процессу привлекли Кирилла Нестеренко, который до этого работал с U-21. Парень выступил против "Вереса", где ровенчане считались стопроцентными фаворитами, — как-никак, шли пятыми, — но каши не испортил. Представитель Каменского первым поразил ворота соперника (постарался Орест Кузык), и до взятия 3-х очков ему не хватило буквально немного — на 88 минуте свой гол организовали Владимир Адамюк и Руслан Степанюк

С прибытием Костова Нестеренко вошел в штаб и в дальнейшем хвостиком следовал за болгарином — после исчезновения "сталеваров" отправился в карагандинский "Шахтер", "Каспий" из Актау и софийский "Левски". Сегодня уроженцу Макеевки всего тридцать два.

Дарио Друди ("Зирка")

Возраст на момент дебюта в УПЛ: 29 лет, 120 дней - против "Черноморца" (0:1)

Количество матчей в УПЛ во главе "Зирки": 10 (3 победы, 1 ничья, 6 поражений)

До появления в Украине Дарио Друди скаутил в "Вильярреале" (в будущем эти навыки позволили пригласить в Кропивницкий и "Карпаты" довольно интересных футболистов). В 2016-м согласился на работу с U-21 "Зирки", а после ухода Сергея Лавриненко (предшественник неважно начал в УПЛ — кроме того, что был разбит "Шахтером", еще и спасовал "Олимпику" и "Волыни") перенял кресло исполняющего обязанности.

И не сказать, что аргентинец оказался каким-то светилом тренерской мысли — в 10 встречах зафиксировал 3 победы, 1 ничью и 6 поражений. В то же время надо признать, что виктории над "Карпатами" и "Днепром", чьи цвета защищали Ротань, Полевой, Кочергин и Сваток, оставили приятное послевкусие.

В ноябре Друди покинул коллектив (было решено, что прирост качества не состоялся, а Роман Монарев и так справится), однако уже в феврале 2017-го появился во Львове. Сначала спортдиром, далее — ассистентом Олега Бойчишина, причем очевидцы, как, например, Игорь Худобяк, открыто утверждали, что латиноамериканец влезал в разные моменты и стремился стать главным.

Конфликт интересов с Олегом Смалийчуком и противоречивая репутация подытожилась скандалом в сентябре 2018-го. После Дарио взялся за чилийский "Унион" Сан-Фелипе, но задержался там на две недели, откликнулся на предложение каирского "Пирамидс" и побывал скаутом на балансе "Альмерии".

Честно, мы удивились, когда в апреле 2024-го Друди позировал рядом с Геннадием Буткевичем. И.о. спортивного директора до сих пор в клубе (по крайней мере, так пишет сайт), хотя несколько месяцев назад журналисты указывали, что функционер уехал из Украины.

Роман Гандзин ("Львов")

Возраст на момент дебюта в УПЛ: 31 год, 231 день — против "Колоса" (0:1)

Количество матчей в УПЛ во главе "Львова": 1 поражение

ПФК "Львов" Богдана Копытка не обрел лояльность среди аудитории. Непонятные легионеры, нечеткие задачи, дикая "ротация" с "Вересом" ради УПЛ, скромные показатели и постоянная текучесть кадров, в частности, на тренерском мостике — ключевые проблемы, приведшие "сине-золотых львов" к краху.

В розыгрыше 2022/23 львовяне барахтались в конвульсиях, но для вида пробовали спастись — в марте убрали Олега Дулуба и доверились хорошо знакомому Анатолию Бессмертному. Чуда не произошло, и когда корабль вот-вот должен был утонуть, в 30 туре УПЛ бразды правления передали Роману Гандзину.

А почему бы и нет? Команда давно ни за что не боролась, все сидели на чемоданах, поэтому на что бы повлиял тот матч с "Колосом"? Ковалевцы быстро забили благодаря усилиям Владислава Велетня и удержали победный счет даже несмотря на то, что Сергей Чоботенко получил красную карточку, и Гандзин имел в распоряжении весь второй тайм, чтобы перевернуть ситуацию.

Конечно, никто никого не винит, да и сам Роман может смело подчеркнуть, что он в истории. В декабре 2023-го он стал частью проекта "Вереса" и сейчас помогает Олегу Шандруку.

Иван Федык ("Рух")

Возраст на момент дебюта в УПЛ: 33 года, 45 дней — против "Ворсклы" (2:5)

Количество матчей в УПЛ во главе "Руха": 28 (6 побед, 10 ничьих, 12 поражений)

Если Кирилл Нестеренко сопровождал Костова, то Иван Федык имел дело с Олегом Кононовым ("Карпаты", "Севастополь", "Краснодар") и Леонидом Кучуком ("Сталь" Каменское, "Ростов", "Рух").

После того, как летом 2020-го Юрий Бакалов из-за ухудшения здоровья попрощался со львовянами, менеджмент передал рычаги Федыку, который спокойно доработал сезон Первой лиги. Впрочем, УПЛ приняла 33-летнего парня прохладно — за 45 минут "Ворскла" отгрузила четыре мяча и довела разгром до неприличных 5:2.

Не присматриваясь к статистике, напрашивается вывод, будто бы Иван — неподходящая кандидатура. Однако перед нами очевидный факт: коуч сделал все, чтобы команда сразу не понизилась в классе. Да, был провален конец лета и вся осень, но в апреле "желто-черные" проснулись и в 7 встречах оформили 15 зачетных пунктов, что и позволило финишировать десятыми.

А вот начало кампании 2021/22 разочаровало — наш герой уступил "Металлисту 1925" (1:2) и "Ворскле" (0:2), и на базу в Винники прибыл вышеупомянутый Кучук. Заметим, что "Рух" не отказался от Ивана, в 2023-м дал возможность продемонстрировать себя спортивным директором, а с лета 2024-го функционер еще и заведует "Рухом-2".

Пока все развивается очень и очень здорово — коллектив накопил столько же баллов, как "Пробий" Городенка (26), но выдал лучшую разницу голов и по делу лидирует в группе А Второй лиги. Есть еще шанс, что Федык рано или поздно будет тренировать самостоятельно.

Юрий Калитвинцев ("Закарпатье")

Возраст на момент дебюта в УПЛ: 33 года, 63 дня — против "Шахтера" (1:5)

Количество матчей в УПЛ во главе "Закарпатья": 26 (5 побед, 6 ничьих, 15 поражений)

Как и Федык, Юрий Калитвинцев пробивался через территорию Первой лиги и в 2001-м занял вторую строчку, достаточную для повышения. Оперируя такими игроками, как Андрей Ковтун, Евгений Лозинский, Юрий Мороз, Олег Красноперов, Валентин Слюсар и Игорь Продан, специалист преподнес несколько сюрпризов — не дал себя обкрутить "Днепру" (0:0) и донецкому "Металлургу" (1:1), который в конце концов запрыгнул на бронзовую ступеньку.

Киевский ЦСКА, "Кривбасс", "Ворскла" и львовские "Карпаты" — клубы, с которыми Калитвинцев добился максимального количества очков. Тем не менее, закарпатцам не хватило стойкости, чтобы удержаться над пропастью — на финише Юрий Николаевич не выбрался из трясины и после закрыл соответствующую страницу.

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И классно, когда ты легендарный футболист — всегда можно получить новый шанс на перезагрузку. Справедливости ради признаем, что бывший полузащитник не упустил момент, зарекомендовал себя с различными возрастными группами сборной Украины (как-никак, чемпион Европы-2009), имел честь заменить Мирона Маркевича в главной версии "сине-желтых", нашел спрос в донецком "Олимпике" и "Полесье", где заложил фундамент. Это чего-то да и стоит.

Александр Севидов ("Металлург" Донецк)

Возраст на момент дебюта в УПЛ: 33 года, 234 дня — против "Ворсклы" (2:0)

Количество матчей в УПЛ во главе "Металлурга": 19 (11 побед, 5 ничьих, 3 поражения)

Конец девяностых-начало нулевых — время восхождения донецкого "Металлурга". Александр Севидов, ныне упраздненный Украинской ассоциацией футбола, в 2000-м повесил бутсы на гвоздь, а зимой 2002-го принял "МетаДон" — все из-за того, что Семен Альтман направился в сторону небезразличного ему "Черноморца".

Почтенный коуч оставил Севидову боевитый состав, который уже имел в активе "бронзу" 2001/02. Андрей Никитин, Вячеслав Чечер, Александр Зотов, Сергей Ткаченко, Эдуард Цихмейструк, Сергей Закарлюка и Георгий Деметрадзе — как вам такая банда?

За исключением "Динамо", "Шахтера" и "Днепра" дончане нашли подход к каждому из конкурентов. Обыгрыши харьковского "Металлиста", симпатичного киевского "Арсенала", совсем немного не дотянувшего до топ-4, "Кривбасса" и одесситов с Альтманом на борту — все это произвело приятное впечатление.

Мы не сомневаемся, что Александр Владимирович использовал черновики своего предшественника, но и не разрушил работающий механизм. Поэтому в июне 2003-го "Металлург" второй раз подряд отпраздновал третью строчку и обеспечил путевку в Кубок УЕФА.

Ради этого клуб изменил вектор на иностранных специалистов, однако Севидов в будущем не растворился — вывел "Сталь" Каменское в УПЛ, затем снова имел дело с "МетаДоном", когда там осознали, что легионеры себя не оправдали. "Гелиос", "Зимбру", "Крымтеплица", "Говерла", "Карпаты", "Металлист", "Мариуполь", "Минай" — можно было бы констатировать, что тренер реализовался (хотя бы в определенной нише), однако никуда не деться от шлейфа махинаций и "договорняков".

Игорь Юрченко ("Прикарпатье")

Возраст на момент дебюта в УПЛ: 33 года, 317 дней — против "Днепра" (1:1)

Количество матчей в УПЛ во главе "Прикарпатья": 85 (27 побед, 24 ничьи, 37 поражений

Игорь Юрченко пробовался в донецком "Шахтере", "Черноморце", ездил в Чехию, но неизменно поглядывал в сторону "Прикарпатья". Это живая легенда клуба, который давно исчез с футбольной карты (не путать с нынешним "Прикарпатьем", основанным в 2016-м).

В 1993-м полузащитник приехал на родину и стал играющим тренером — как считалось, имел за плечами бэкграунд, который помог бы выбраться из Первой лиги. И это действительно воплотилось — в 1994-м иванофранковцы торжествовали во втором по знаковости дивизионе.

Находясь непосредственно в эпицентре событий, Юрченко не раз и не два доказал собственную пользу. В дебюте с "Днепром" молодой специалист заставил понервничать "Днепр" Николая Павлова (Виктор Скрипник ответил на гол Дмитрия Мазура), а затем и на поле показал, как надо — в течение кампании отличился с "Черноморцем", "Карпатами", тернопольской "Нивой", "Волынью", "Вересом", "Зарей", "Нивой" Винница, "Кремнем" и "Шахтером".

Это не уникальный случай, когда действующий игрок работает во главе команды, но точно не рядовой для наших широт — все же Юрченко классно выступил, да и "Прикарпатье" заняло одиннадцатую строчку. В следующем сезоне он реже привлекал себя к играм, но все равно повлиял на ход матчей — сделал 4+4, причем мячом огорчил "Динамо" (2:3). Да и удалось повторить прошлогодний показатель — снова одиннадцатое, вполне приемлемое место.

А вот 1997-й - год, когда начались проблемы ("Прикарпатье" стало тринадцатым), поэтому Юрченко то отстранили от управления, то вернули. В дальнейшем Юрченко тренировал тернопольскую "Ниву", "Калуш", снова имел дело с "Прикарпатьем", также занимался развитием детско-юношеского футбола.

Имад Ашур — это тренер из нового поколения, поэтому к нему чувствуется некоторая прохлада. Он не является бывшим футболистом, не имел менторства над собой, и это хорошо, что "Полесье" дало возможность не совсем "системному" человеку. Эксперимент вызывает некоторые сомнения, но скоро мы выясним последствия.