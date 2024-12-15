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Янаков – о фоле игрока Зари: Если это не пенальти – то что пенальти? Убить нужно человека в штрафной?

Премьер-лига

Форвард удивлен тенденцией судейства

Янаков – о фоле игрока Зари: Если это не пенальти – то что пенальти? Убить нужно человека в штрафной?

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

Нападающий "Черноморца" Денис Янаков прокомментировал поражение от "Зари" (1:2).

“Я уже не знаю, что можно говорить. Что еще нужно делать нам в штрафной, чтобы нам хоть раз за 17 туров поставили пенальти? Даже сейчас посмотрели – оно видно сразу. Да, он пытался устоять на ногах, но уже по инерции потащил его и упал. Если это не пенальти – что пенальти? Убить нужно человека в штрафной или что?

После забитого гола мы больше верили в победу, чем "Заря", они уже больше отбивались. Так мы и пропустили 2-й мяч: побежали в атаку и попали в плен. А так был моральный всплеск положительных эмоций. Но проиграли. Мы побежали и нас за это наказали".

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“Мы мало создаем моменты голевые, мало бьем по воротам. Если ты не будешь бить по воротам – как ты будешь забивать голы? Если каждый атакующий футболист будет бить 3-4 раза за игру – тогда, может, будем забивать и по 2 мяча. А так у нас 4-5 ударов за игру – это действительно тяжело. Даже по сегодняшнему полю нужно больше бить по воротам.

Мы были так уж подавлены эмоционально. Просто такие голы пропускаем, что… Могли разыграть штрафной на нашей половине – просто чтобы Рудько ударил вперед, там цеплялись бы за мяч. Это уже 90+ минута. Мы начали что-то разыгрывать. Тренер сказал: "Надо играть проще", – заявил Янаков.

Денис забил третий гол в нынешнем сезоне.

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Черноморец (Одесса) Денис Янаков
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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