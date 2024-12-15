Янаков – о фоле игрока Зари: Если это не пенальти – то что пенальти? Убить нужно человека в штрафной?

Нападающий "Черноморца" Денис Янаков прокомментировал поражение от "Зари" (1:2).

“Я уже не знаю, что можно говорить. Что еще нужно делать нам в штрафной, чтобы нам хоть раз за 17 туров поставили пенальти? Даже сейчас посмотрели – оно видно сразу. Да, он пытался устоять на ногах, но уже по инерции потащил его и упал. Если это не пенальти – что пенальти? Убить нужно человека в штрафной или что?

После забитого гола мы больше верили в победу, чем "Заря", они уже больше отбивались. Так мы и пропустили 2-й мяч: побежали в атаку и попали в плен. А так был моральный всплеск положительных эмоций. Но проиграли. Мы побежали и нас за это наказали".