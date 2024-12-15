Филиппов: Во втором тайме было больше моментов у своих ворот. Нам было тяжело и мы просели. Один момент, второй и нервозность пошла

Автор гола "Александрии" прокомментировал матч против черкасского клуба.

“Всегда приятно забивать. Прежде всего, я радовался, что команда одерживала победы. Как нападающему хочется большего и этот гол помог сбросить лёгкий груз. Будем продолжать уже во втором круге.

Во втором тайме у нас было больше моментов у своих ворот. В первом тайме у ЛНЗ ничего не получалось, кроме углового и штрафного. Хорошо играли позиционно и с мячом, и без мяча, возвращались в оборону”.