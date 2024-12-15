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Филиппов: Во втором тайме было больше моментов у своих ворот. Нам было тяжело и мы просели. Один момент, второй и нервозность пошла
Футболист горожан – о потерянной виктории
Фото: ФК Олександрія
Автор гола "Александрии" прокомментировал матч против черкасского клуба.
“Всегда приятно забивать. Прежде всего, я радовался, что команда одерживала победы. Как нападающему хочется большего и этот гол помог сбросить лёгкий груз. Будем продолжать уже во втором круге.
Во втором тайме у нас было больше моментов у своих ворот. В первом тайме у ЛНЗ ничего не получалось, кроме углового и штрафного. Хорошо играли позиционно и с мячом, и без мяча, возвращались в оборону”.
“Во втором тайме могу выделить вышедших на замену людей в ЛНЗ. Они изменили ход игры, в особенности фланговые игроки. Нам было тяжело и мы просели. Один момент, другой и уже нервозность пошла.
Как бы жалко не было говорить, потому что играли последнюю игру дома, хотели победы, но ничья – это закономерный результат”, – подчеркнул форвард.
Нападающий забил 6-й гол в УПЛ 2024/25.
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