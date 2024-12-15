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Филиппов: Во втором тайме было больше моментов у своих ворот. Нам было тяжело и мы просели. Один момент, второй и нервозность пошла

Премьер-лига

Футболист горожан – о потерянной виктории

Филиппов: Во втором тайме было больше моментов у своих ворот. Нам было тяжело и мы просели. Один момент, второй и нервозность пошла

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Автор гола "Александрии" прокомментировал матч против черкасского клуба.

“Всегда приятно забивать. Прежде всего, я радовался, что команда одерживала победы. Как нападающему хочется большего и этот гол помог сбросить лёгкий груз. Будем продолжать уже во втором круге.

Во втором тайме у нас было больше моментов у своих ворот. В первом тайме у ЛНЗ ничего не получалось, кроме углового и штрафного. Хорошо играли позиционно и с мячом, и без мяча, возвращались в оборону”.

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“Во втором тайме могу выделить вышедших на замену людей в ЛНЗ. Они изменили ход игры, в особенности фланговые игроки. Нам было тяжело и мы просели. Один момент, другой и уже нервозность пошла.

Как бы жалко не было говорить, потому что играли последнюю игру дома, хотели победы, но ничья – это закономерный результат”, – подчеркнул форвард.

Нападающий забил 6-й гол в УПЛ 2024/25.

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ФК Александрия Александр Филиппов
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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