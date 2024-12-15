  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бабич – о возможном пенальти: Не хочу оценивать. Я уже пытался защитить футболистов – двое дисквалифицированы, я оштрафован
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бабич – о возможном пенальти: Не хочу оценивать. Я уже пытался защитить футболистов – двое дисквалифицированы, я оштрафован

Премьер-лига
Обновлено

Наставник – об отсутствии 11-метровых ударов в сторону соперников

Бабич – о возможном пенальти: Не хочу оценивать. Я уже пытался защитить футболистов – двое дисквалифицированы, я оштрафован

Фото: Чорноморець

Новина українською

Александр Бабич прокомментировал ключевые ошибки в обороне, спорный эпизод с участием Кирилла Попова и поделился планами на сборы.

[О втором пропущенном мяче] “Центральный защитник должен занимать свою позицию, он не должен оказываться на фланге. Если сложный закрытый мяч у наших ворот, нужно сыграть надежнее.

И тут мы совершили ошибку: центр поля был пуст, мы сместились на фланг. И надо отдать должное Башичу – хороший удар, хорошая левая нога. Можно было раньше встречать. Надо посмотреть видео.

В первую очередь я считаю, что ошибка была наша, потому что мы хотели в сложной ситуации выйти из-за короткого паса на таком непростом газоне и допустили ошибку”.

Читайте такжеТренер Черноморца рассказал, действительно ли хотел увести команду с поля в матче с Александрией

[О падении Попова в штрафной площадке] “Я не хочу оценивать. Я уже пытался защитить футболистов – двое дисквалифицированы, я оштрафован. Поэтому пусть разбираются арбитры, было там что-нибудь или не было. Мы единственная команда, которая не пробила ни одного пенальти. А нам пробивают пенальти через игру.

Есть результат, его нужно проанализировать, укомплектоваться, пройти полноценные сборы. Думаю, после сборов мы будем выглядеть гораздо надежнее и креативнее в атаке. После Нового года где-то 7 января собираемся, 10 дней будем работать в Одессе, потом 19-20 января вылетаем до 14 февраля в Турцию”, – сказал Бабич.

"Моряки" не выигрывают в чемпионате 8 матчей подряд.

По теме
yellow-arrow
Вернидуб – о новичках: В этом плане нам тяжело, потому что город недалеко от фронта. Очень хотел бы, чтобы новый год принес мир
yellow-arrow
Филиппов: Во втором тайме было больше моментов у своих ворот. Нам было тяжело и мы просели. Один момент, второй и нервозность пошла
yellow-arrow
Янаков – о фоле игрока Зари: Если это не пенальти – то что пенальти? Убить нужно человека в штрафной?
Черноморец (Одесса) Александр Бабич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости