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Бабич – о возможном пенальти: Не хочу оценивать. Я уже пытался защитить футболистов – двое дисквалифицированы, я оштрафован
Наставник – об отсутствии 11-метровых ударов в сторону соперников
Фото: Чорноморець
Александр Бабич прокомментировал ключевые ошибки в обороне, спорный эпизод с участием Кирилла Попова и поделился планами на сборы.
[О втором пропущенном мяче] “Центральный защитник должен занимать свою позицию, он не должен оказываться на фланге. Если сложный закрытый мяч у наших ворот, нужно сыграть надежнее.
И тут мы совершили ошибку: центр поля был пуст, мы сместились на фланг. И надо отдать должное Башичу – хороший удар, хорошая левая нога. Можно было раньше встречать. Надо посмотреть видео.
В первую очередь я считаю, что ошибка была наша, потому что мы хотели в сложной ситуации выйти из-за короткого паса на таком непростом газоне и допустили ошибку”.
[О падении Попова в штрафной площадке] “Я не хочу оценивать. Я уже пытался защитить футболистов – двое дисквалифицированы, я оштрафован. Поэтому пусть разбираются арбитры, было там что-нибудь или не было. Мы единственная команда, которая не пробила ни одного пенальти. А нам пробивают пенальти через игру.
Есть результат, его нужно проанализировать, укомплектоваться, пройти полноценные сборы. Думаю, после сборов мы будем выглядеть гораздо надежнее и креативнее в атаке. После Нового года где-то 7 января собираемся, 10 дней будем работать в Одессе, потом 19-20 января вылетаем до 14 февраля в Турцию”, – сказал Бабич.
"Моряки" не выигрывают в чемпионате 8 матчей подряд.
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