Бабич – о возможном пенальти: Не хочу оценивать. Я уже пытался защитить футболистов – двое дисквалифицированы, я оштрафован

Александр Бабич прокомментировал ключевые ошибки в обороне, спорный эпизод с участием Кирилла Попова и поделился планами на сборы.

[О втором пропущенном мяче] “Центральный защитник должен занимать свою позицию, он не должен оказываться на фланге. Если сложный закрытый мяч у наших ворот, нужно сыграть надежнее.

И тут мы совершили ошибку: центр поля был пуст, мы сместились на фланг. И надо отдать должное Башичу – хороший удар, хорошая левая нога. Можно было раньше встречать. Надо посмотреть видео.

В первую очередь я считаю, что ошибка была наша, потому что мы хотели в сложной ситуации выйти из-за короткого паса на таком непростом газоне и допустили ошибку”.