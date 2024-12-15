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Вернидуб – о новичках: В этом плане нам тяжело, потому что город недалеко от фронта. Очень хотел бы, чтобы новый год принес мир

Премьер-лига
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Главный тренер команды рассказал о комплектации состава

Вернидуб – о новичках: В этом плане нам тяжело, потому что город недалеко от фронта. Очень хотел бы, чтобы новый год принес мир

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Юрий Вернидуб поделился планами о кадровом пополнении, шансах молодежи и поблагодарил болельщиков за поддержку.

“Отправляемся на сборы. У нас есть 22 исполнителя на сегодняшний день. Планируем вернуть из аренды Виливальда. Плюс возьмем на сбор еще молодых игроков с U-19. Смотрим новичков, работаем на трансферном рынке. Но в этом плане нам очень тяжело, потому что город находится недалеко от фронта. Я доволен теми исполнителями, которые у меня сейчас”.

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“Я очень благодарен всем, кто приходит на стадион и горячо нас поддерживает и гонит команду вперед. Низкий вам уклон. Хочу поздравить с грядущими новогодними праздниками и пожелать крепкого здоровья, терпения, воодушевления, как мирных жителей, так и ребят, которые нас защищают. Им очень тяжело. Мы все их ждем дома. Очень хотел бы, чтобы новый 2025 принес нам мир и мы все жили в мире и согласии, как до этого и жили.

Если молодежь будет хорошо работать на сборах, будет играть. Я им это сказал. Мне бы очень хотелось, чтобы у них все получилось. Впереди – шесть спаррингов, и у них точно будет шанс и игровая практика. Хочется, чтобы они приносили пользу нашему клубу и городу", – заявил Вернидуб.

"Кривбасс" ушел на зимний перерыв на 4-м месте (31 балл).

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Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
Кривбас
Опубликовал: Александр Симченко
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