  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Рух - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рух - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Рух - Оболонь: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 15.12.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Рух - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Рух

Новина українською

Киевляне приехали во Львов, чтобы завершить год на мажорной ноте и реабилитироваться за разгромное поражение 0:4 в первом круге. Однако амбициозные хозяева в последнее время радуют своих болельщиков результатом и не собираются останавливаться на достигнутом.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Обе команды довольны своими результатами в прошлом туре. "Рух" на выезде переиграл "Полесье", а "Оболонь" не проиграла "Колосу".

Favbet
1.65
3.65
6.20
Узнать больше

УПЛ. 17-й тур

15.12.2024. 15:30. "Арена Львов". Львов

"Рух" - "Оболонь"

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в матч-центре UA-Футбол.

По теме
yellow-arrow
Ингулец - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Вернидуб – о новичках: В этом плане нам тяжело, потому что город недалеко от фронта. Очень хотел бы, чтобы новый год принес мир
yellow-arrow
Бабич – о возможном пенальти: Не хочу оценивать. Я уже пытался защитить футболистов – двое дисквалифицированы, я оштрафован
Оболонь (Киев) Рух (Львов) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости