Рух - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Киевляне приехали во Львов, чтобы завершить год на мажорной ноте и реабилитироваться за разгромное поражение 0:4 в первом круге. Однако амбициозные хозяева в последнее время радуют своих болельщиков результатом и не собираются останавливаться на достигнутом.

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Обе команды довольны своими результатами в прошлом туре. "Рух" на выезде переиграл "Полесье", а "Оболонь" не проиграла "Колосу".

УПЛ. 17-й тур

15.12.2024. 15:30. "Арена Львов". Львов

"Рух" - "Оболонь"

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