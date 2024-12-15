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Рух - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Рух - Оболонь: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 15.12.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Рух
Киевляне приехали во Львов, чтобы завершить год на мажорной ноте и реабилитироваться за разгромное поражение 0:4 в первом круге. Однако амбициозные хозяева в последнее время радуют своих болельщиков результатом и не собираются останавливаться на достигнутом.
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Обе команды довольны своими результатами в прошлом туре. "Рух" на выезде переиграл "Полесье", а "Оболонь" не проиграла "Колосу".
УПЛ. 17-й тур
15.12.2024. 15:30. "Арена Львов". Львов
"Рух" - "Оболонь"
Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в матч-центре UA-Футбол.
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