Ингулец - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Аутсайдер УПЛ "Ингулец" сыграет с "Колосом". Сегодня в 13:00 подопечные Александра Поздеева постараются заработать баллы в матче против команды Василия Кобина.

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"Ингулец" понемногу набирает обороты в УПЛ, однако у команды явно есть проблемы с реализацией, между тем "Колос" может похвастаться стабильностью в чемпионате Украины.

УПЛ. 17-й тур

15.12.2024. 13:00. Ковалевка. Стадион "Колос"

"Ингулец" - "Колос"

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