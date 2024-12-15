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Ингулец - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Ингулец - Колос: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 15.12.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
vorskla.com.ua
Аутсайдер УПЛ "Ингулец" сыграет с "Колосом". Сегодня в 13:00 подопечные Александра Поздеева постараются заработать баллы в матче против команды Василия Кобина.
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"Ингулец" понемногу набирает обороты в УПЛ, однако у команды явно есть проблемы с реализацией, между тем "Колос" может похвастаться стабильностью в чемпионате Украины.
УПЛ. 17-й тур
15.12.2024. 13:00. Ковалевка. Стадион "Колос"
"Ингулец" - "Колос"
Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>
Если у вас нет возможности смотреть видео эфир, следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в матч-центре UA-Футбол.
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