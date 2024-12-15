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Автор гола в матче Кривбасс - Карпаты - о болельщиках: С первых минут мы чувствовали их бешеную поддержку
Поделился мыслями о домашней победе
Фото: пресслужби ФК "Кривбас"
"Кривбасс" победил львовские "Карпаты" со счетом 2:0.
Полузащитник криворожской команды Хрвое Илич прокомментировал победу в последнем матче этого года в УПЛ.
Хрвое, поздравляем с победой. На 27 минуте ты забил с пенальти. Поделись своими эмоциями, вспомни тот момент.
Спасибо. Да, мы заработали пенальти, а мне удалось отличиться, точно пробив в левый угол. Честно говоря, я чувствовал, что забью сегодня. Так и произошло.
Вчера был заключительный матч для "Кривбасса" перед зимним перерывом. С каким настроением команда уходит на отдых?
Действительно, вчера заключительный и победный матч для нашей команды. Мы очень рады этому, ведь удалось выиграть и порадовать наших фанов. Настроение замечательное.
Пару слов о фанатах. Насколько чувствовалась поддержка с трибун?
Конечно, я хочу поблагодарить наших болельщиков, ведь вчера было очень холодно на улице, но их не остановил мороз. Много фанов пришли на стадион. С первых минут мы чувствовали их бешеную поддержку, которая нам так была необходима сегодня. Вы - лучшие!
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