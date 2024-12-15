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Киевское Динамо хочет вернуть бразильского и словацкого вингеров. Удастся ли им это?

Премьер-лига
Обновлено

Спиваковский поделился инсайдом

Киевское Динамо хочет вернуть бразильского и словацкого вингеров. Удастся ли им это?

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Летом 2022 года словенец Беньямин Вербич покинул киевское "Динамо" и перешел в греческий "Панатинаикос", а зимой 2023 года киевляне отдали в аренду бразильца Витиньо.

Совсем скоро откроется зимнее трансферное окно, и столичный клуб начнет свою работу на трансферном рынке. Журналист и ведущий популярного Ютуб-проекта "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский поделился мыслями о том, вернет ли "Динамо" Вербича и Витиньо.

"Беньямин Вербич в своей карьере сыграл один абсолютно топовый сезон - сезон 2019/20 годов, когда в 25 матчах УПЛ забил 11 голов. Так почему мы должны считать, что в 31 год Беньямин Вербич начнет демонстрировать тот футбол, который он в последний раз демонстрировал в 26?

К сожалению, нет положительных прогнозов в этом аспекте по бразильцу Витиньо, который сейчас, по аннексу, играет в аренде в клубе "Ред Булл Брагантино". По моей информации, Витиньо и его семья категорически отказываются возвращаться в Украину", — сказал журналист.

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Добавим, что бразилец Витиньо в составе киевского "Динамо" провел 13 поединков, в которых забил 3 гола, Беньямин Вербич провел в футболке "Динамо" больше матчей, а именно: 121 матч, в котором забил 35 голов и отдал 23 ассиста.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
15.12.2024 в 11:37
Словацький вінгер це хто?)))
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Комментарии 1
Віктор Бокасса (Betwmount)
15.12.2024 в 11:37
Словацький вінгер це хто?)))
Ответить
0
0

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