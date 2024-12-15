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УПЛ. Рух – Оболонь 1:3. Реабилитировались за разгромное поражение в первом круге

Премьер-лига
Обновлено

Неожиданный результат во Львове

УПЛ. Рух – Оболонь 1:3. Реабилитировались за разгромное поражение в первом круге

Фото: ФК Оболонь

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Во Львове в матче 17-го тура УПЛ "Рух" принимал "Оболонь". Игра первого круга завершилась разгромной победой львовян, но с тех пор "пивовары" все же добились прогресса.

В последних четырех матчах "Рух" продемонстрировал солидный результ. Подопечные Виталия Пономарева не проиграют уже четыре тура подряд, а в понедельник на выезде смогли переиграть "Полесье".Благодаря этому подопечные Виталий Пономарева поднялись на 7 место в таблице, имея в своем активе 23 очка. Кстати, лучший бомбардир львовян Игорь Краснопир (6 глав) ранее выступал именно за "Оболонь". Киевляне два тура подряд не проигрывают - ничьи против "Левого Берега" и "Колоса". Отметим, что пять очков в предыдущих играх "Оболонь" набрала именно на выезде.

Уже в дебюте встречи хорошую возможность вывести хозяев вперед упустил Карабин, с выгодной позиции пробивший выше ворот. А вот "пивовары" своим шансом воспользовались. После ужасной игры центральных защитников "Руха" хладнокровно выход один на один реализовал Бычек – 0:1. Первая акцентированная атака и сразу гол. Этот забитый мяч придал гостям уверенности в своих силах и они могли даже увеличивать свое преимущество. Метров из десяти пробивал Тарануха, но переиграть Ледвия не смог. Голкипер спас хозяев от существенных проблем.

Подопечные Пономарева откровенно разочаровывали, но стоит отдать должное футболистам "Оболони". В конце тайма наконец пришлось вступить Федоривскому в игру, когда он парировал удар Климчука. На перерыв команды ушли со счётом 0:1. Хороший первый тайм для команды Шищенко. Футбол был не слишком интенсивным, но гости своим шансом воспользовались.

Уже в дебюте второго тайма мог сравнивать счет Карабин, но он с выгодной позиции пробил мимо ворот. Темп матча и после перерыва был достаточно медленным. Следует также учитывать уровень газона, который был откровенно не лучший. Хозяева контролировали мяч, но "пивовары" организованно оборонялись. И после стандарта подопечные Шищенко даже смогли увеличить свое преимущество. После подачи с углового Тарануха в одно касание пробил в ближний угол – 0:2. Максимально эффективны были в атаке гости. Тарануха забивает впервые с апреля.

Достаточно быстро львовяне продемонстрировали, что и они могут забивать со стандарта. Карабин подал с углового, а Дидык переправил мяч в сетку – 1:2. Не успели подопечные Пономарева порадоваться, как еще пропустили. Тарануха отдал, а Близниченко хладнокровно переграл голкипера – 1:3. Наконец-то открылась у нас игра! Этот гол фактически снял все вопросы о победителе.

Победа позволила "Оболони" поднятся на четырнадцатое место, а "Рух" остается на седьмом.

VBET лига. 17-й тур

"Рух" - "Оболонь" 1:3

Голы: Дидык (70) - Бычек (9), Тарануха (65) - Близниченко (72)

"Рух": Ледвий – Сыч, Слюбик, Холод, Лях – Дидык, Пастух, Карабин – Квасница, Краснопир, Климчук (Федор, 57)

"Оболонь": Федоривский – Стасюк, Дубко, Приймак, Карась (Грисьо, 46) – Витенчук, Груша (Слободян, 89), Черненко (Теслюк, 75), Близниченко, Бычек (Курко, 75) – Тарануха (Лукьянчук, 90+4)

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Оболонь (Киев) Рух (Львов)
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1 голосов
Комментарии
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djumba (Мелитополь)
15.12.2024 в 18:51
Рух якийсь зовсым мертвий, чи перевантажений... Судейка так собі судив, звісно у чий бік... Там "обдарована молодь" Руха м ала 3-4 каркти отримати, якщо не більше... Оболонь молодці..
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Комментарии 11
djumba (Мелитополь)
15.12.2024 в 18:51
Рух якийсь зовсым мертвий, чи перевантажений... Судейка так собі судив, звісно у чий бік... Там "обдарована молодь" Руха м ала 3-4 каркти отримати, якщо не більше... Оболонь молодці..
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
15.12.2024 в 17:41
Коли вже Рух собі тренера знайде? Молодь хороша, час втрачається. Я розумію, що рівень УПЛ зараз нижче плінтуса, але покладатися на дитячого тренера...
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v_chanas@wp.pl (Warszawa)
15.12.2024 в 17:42
ця молодьт вкрадена в Карпат, і фізрук панамаріов їх просто нищить...
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2
nivroku (Odessa)
15.12.2024 в 17:58
Припини нести свою маячню. Якби не Рух, ця молодь була б невідомо де. Карпати тоді фактично взагалі не існували. Рух, якшошо, створив Мирон Маркевич, і добре зробив. А ця нинішня команда якийсь час грала на ідеях Кучука, Пономарьов, можливо, непоганий дитячий тренер, але як дорослий тренер він ніщо.
 
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nivroku (Odessa)
15.12.2024 в 18:03
Тренера потрібно. Був Кучук, він поставив гру, але його ідеї вже вичерпались, а нових нема. Пономарьову треба розпрощатись з амбіціями. Йому треба або вчитись, або знайти собі іншу роботу, або, наприклад знов дітей тренувати. А Рухові треба справжнього тренера, бо інакше команда розбіжиться. А команда у лізі найперспективніша.
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v_chanas@wp.pl (Warszawa)
15.12.2024 в 17:41
Слава Карпатам!!!
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2
v_chanas@wp.pl (Warszawa)
15.12.2024 в 17:37
Суддя судив в сторону руху, але їх Оболонь вирухала. Гри немає зовсім, це вий біжи. Поле - справжній город, часом на пасовиськах кращий газон. Ця команда нікому у Львові не потрібна. Немає фанклубу, немає вболівальників. Ця команда служить відмиванню грошей з контрабанди...
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nivroku (Odessa)
15.12.2024 в 18:04
Твої пости як висери, варшава хрєнова
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tolina-ystas (Краматорск)
15.12.2024 в 17:35
Рух выглядел неважно поэтому счёт вполне справедливый.Отметить Оболонь еще нужно потому,что забить трижды играя в таком огороде это подвиг!
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nivroku (Odessa)
15.12.2024 в 18:05
В Оболоні, на відміну від Руха, відчувається робота тренера.
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2
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nivroku (Odessa)
15.12.2024 в 17:27
Пономарьов, іди дітей тренувати! Козловський, благай Маркевича, аби прийняв команду!
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