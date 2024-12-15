УПЛ. Рух – Оболонь 1:3. Реабилитировались за разгромное поражение в первом круге

Во Львове в матче 17-го тура УПЛ "Рух" принимал "Оболонь". Игра первого круга завершилась разгромной победой львовян, но с тех пор "пивовары" все же добились прогресса.

В последних четырех матчах "Рух" продемонстрировал солидный результ. Подопечные Виталия Пономарева не проиграют уже четыре тура подряд, а в понедельник на выезде смогли переиграть "Полесье".Благодаря этому подопечные Виталий Пономарева поднялись на 7 место в таблице, имея в своем активе 23 очка. Кстати, лучший бомбардир львовян Игорь Краснопир (6 глав) ранее выступал именно за "Оболонь". Киевляне два тура подряд не проигрывают - ничьи против "Левого Берега" и "Колоса". Отметим, что пять очков в предыдущих играх "Оболонь" набрала именно на выезде.

Уже в дебюте встречи хорошую возможность вывести хозяев вперед упустил Карабин, с выгодной позиции пробивший выше ворот. А вот "пивовары" своим шансом воспользовались. После ужасной игры центральных защитников "Руха" хладнокровно выход один на один реализовал Бычек – 0:1. Первая акцентированная атака и сразу гол. Этот забитый мяч придал гостям уверенности в своих силах и они могли даже увеличивать свое преимущество. Метров из десяти пробивал Тарануха, но переиграть Ледвия не смог. Голкипер спас хозяев от существенных проблем.

Подопечные Пономарева откровенно разочаровывали, но стоит отдать должное футболистам "Оболони". В конце тайма наконец пришлось вступить Федоривскому в игру, когда он парировал удар Климчука. На перерыв команды ушли со счётом 0:1. Хороший первый тайм для команды Шищенко. Футбол был не слишком интенсивным, но гости своим шансом воспользовались.

Уже в дебюте второго тайма мог сравнивать счет Карабин, но он с выгодной позиции пробил мимо ворот. Темп матча и после перерыва был достаточно медленным. Следует также учитывать уровень газона, который был откровенно не лучший. Хозяева контролировали мяч, но "пивовары" организованно оборонялись. И после стандарта подопечные Шищенко даже смогли увеличить свое преимущество. После подачи с углового Тарануха в одно касание пробил в ближний угол – 0:2. Максимально эффективны были в атаке гости. Тарануха забивает впервые с апреля.

Достаточно быстро львовяне продемонстрировали, что и они могут забивать со стандарта. Карабин подал с углового, а Дидык переправил мяч в сетку – 1:2. Не успели подопечные Пономарева порадоваться, как еще пропустили. Тарануха отдал, а Близниченко хладнокровно переграл голкипера – 1:3. Наконец-то открылась у нас игра! Этот гол фактически снял все вопросы о победителе.

Победа позволила "Оболони" поднятся на четырнадцатое место, а "Рух" остается на седьмом.

VBET лига. 17-й тур

"Рух" - "Оболонь" 1:3

Голы: Дидык (70) - Бычек (9), Тарануха (65) - Близниченко (72)

"Рух": Ледвий – Сыч, Слюбик, Холод, Лях – Дидык, Пастух, Карабин – Квасница, Краснопир, Климчук (Федор, 57)

"Оболонь": Федоривский – Стасюк, Дубко, Приймак, Карась (Грисьо, 46) – Витенчук, Груша (Слободян, 89), Черненко (Теслюк, 75), Близниченко, Бычек (Курко, 75) – Тарануха (Лукьянчук, 90+4)