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Бывший арбитр ФИФА поделился мнениями о назначении пенальти в матче Кривбасс - Карпаты
Оценил действия рефери
sport.ua
"Вчера состоялся матч "Кривбасс" - "Карпаты", игра завершилась победой криворожского клуба со счетом 2:0.
Однако в матче на 90+2 минуте произошел эпизод, который мог изменить счет в игре. Под конец матча Рябов выходил один на один с вратарем, Маханьков его задел, но судья Дмитрий Панчишин пенальти не дал, хотя за подобный эпизод 'Кривбасс' пробивал пенальти на 28-й минуте игры.
Бывший арбитр ФИФА, а ныне авторитетный эксперт Мирослав Ступар прокомментировал эпизод:
"На мой взгляд, арбитр Панчишин хорошо справился со своими обязанностями, хотя соперники не жалели себя в единоборствах, где действовали довольно жестко.
На 28-й минуте в ворота гостей справедливо был назначен 11-метровый удар, потому что кипер львовян Кемкин опоздал с выходом из ворот и сфолил на легионере "Кривбасса" Сосе, который уже пробросил себе мяч на ход.
Что касается эпизода с падением в штрафной площади игрока "Карпат" Рябова в компенсированное время, то вратарь хозяев Маханьков действовал в пределах дозволенного. Там скорее львовянин "рисовал" нарушение."
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