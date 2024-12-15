Ингулец – Колос: стартовые составы на матч

В матче 17 тура УПЛ "Ингулец" встретится с "Колосом". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.

"Ингулец": Паламарчук – Малыш, Виливальд, Шершень, Мисик – Билоцерковец, Пятов, Волохатый, Лосенко, Могильный – Резепов.

Паламарчук – Малыш, Виливальд, Шершень, Мисик – Билоцерковец, Пятов, Волохатый, Лосенко, Могильный – Резепов. Запасные хозяев: Жилкин, Сидоренко, Чабан, Сад, Лисняк, Пушкарев, Кисленко, Гаджук, Схороход, Бенедюк.

"Колос": Пахолюк – Поправка, Козик, Бондаренко, Цуриков – Демченко, Гагно – Алефиренко, Диего, Велетень – Боливар.

Пахолюк – Поправка, Козик, Бондаренко, Цуриков – Демченко, Гагно – Алефиренко, Диего, Велетень – Боливар. Запасные гостей: Горох, Мысак, Бурда, Шершень, Ильин, Салабай, Ориховский, Гусол, Паулаускас.

Перед этим поединком "Ингулец" находится на 16 месте чемпионата Украины. "Колос" идет на 13 позиции. У команд девять и 15 очков соответственно.

Старт встречи в Ковалевке запланирован на 13:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.