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Ингулец – Колос: стартовые составы на матч

Премьер-лига
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Встреча представителей из опасной зоны турнирной таблицы

Ингулец – Колос: стартовые составы на матч

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

В матче 17 тура УПЛ "Ингулец" встретится с "Колосом". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.

  • "Ингулец": Паламарчук – Малыш, Виливальд, Шершень, Мисик – Билоцерковец, Пятов, Волохатый, Лосенко, Могильный – Резепов.
  • Запасные хозяев: Жилкин, Сидоренко, Чабан, Сад, Лисняк, Пушкарев, Кисленко, Гаджук, Схороход, Бенедюк.
  • "Колос": Пахолюк – Поправка, Козик, Бондаренко, Цуриков – Демченко, Гагно – Алефиренко, Диего, Велетень – Боливар.
  • Запасные гостей: Горох, Мысак, Бурда, Шершень, Ильин, Салабай, Ориховский, Гусол, Паулаускас.

Перед этим поединком "Ингулец" находится на 16 месте чемпионата Украины. "Колос" идет на 13 позиции. У команд девять и 15 очков соответственно.

Старт встречи в Ковалевке запланирован на 13:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

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Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка)
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Источник:
ua-football
Опубликовал: Максим Кучер
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