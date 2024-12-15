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Ингулец – Колос: стартовые составы на матч
Встреча представителей из опасной зоны турнирной таблицы
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
В матче 17 тура УПЛ "Ингулец" встретится с "Колосом". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.
- "Ингулец": Паламарчук – Малыш, Виливальд, Шершень, Мисик – Билоцерковец, Пятов, Волохатый, Лосенко, Могильный – Резепов.
- Запасные хозяев: Жилкин, Сидоренко, Чабан, Сад, Лисняк, Пушкарев, Кисленко, Гаджук, Схороход, Бенедюк.
- "Колос": Пахолюк – Поправка, Козик, Бондаренко, Цуриков – Демченко, Гагно – Алефиренко, Диего, Велетень – Боливар.
- Запасные гостей: Горох, Мысак, Бурда, Шершень, Ильин, Салабай, Ориховский, Гусол, Паулаускас.
Перед этим поединком "Ингулец" находится на 16 месте чемпионата Украины. "Колос" идет на 13 позиции. У команд девять и 15 очков соответственно.
Старт встречи в Ковалевке запланирован на 13:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
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Источник:ua-football
Опубликовал: Максим Кучер
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