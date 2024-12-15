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Полузащитник, который вошел в историю Кривбасса: Я месяц назад не мог об этом подумать
Рад, что так все складывается
fckryvbas.com
В рамках 17-го тура Украинской Премьер-лиги "Кривбасс" обыграл "Карпаты" со счетом 2:0.
Полузащитник "Кривбасса" Егор Твердохлеб поделился эмоциями по поводу вчерашней победной игры.
Это ваш пятый поединок, в котором вы забиваете, вот этом вы вошли в историю "Кривбасса". Тренерский штаб, игроки, возможно, вас приветствовали?
Да, я немного с болельщиками там задержался, поэтому я зашел в раздевалку, а там уже все своими делами занимались, поэтому пока не поздравили. Может, еще поздравят.
Награду на полке еще есть где складывать?
Да какие награды. К этому спокойно нужно относиться, что я забиваю, но самое главное, что мы победили. Это более важно. Я, наверное, не очень доволен, что чемпионат заканчивается. Хотелось бы больше продолжить эту серию. Я надеюсь, что смогу ее продолжить уже весной, поэтому буду стараться и на сборах отрабатывать. Надеюсь, что все будет получаться.
Еще год назад могли подумать, что после первого круга уже в этом сезоне вы будете одним из лучших бомбардиров чемпионата?
Я месяц назад не мог об этом подумать, а что уже через год. Очень доволен, даже не верится самому, очень приятно. Я просто работаю на тренировках, поэтому давления не чувствую.
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