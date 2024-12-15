  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Полузащитник, который вошел в историю Кривбасса: Я месяц назад не мог об этом подумать
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полузащитник, который вошел в историю Кривбасса: Я месяц назад не мог об этом подумать

Премьер-лига

Рад, что так все складывается

Полузащитник, который вошел в историю Кривбасса: Я месяц назад не мог об этом подумать

fckryvbas.com

Новина українською

В рамках 17-го тура Украинской Премьер-лиги "Кривбасс" обыграл "Карпаты" со счетом 2:0.

Полузащитник "Кривбасса" Егор Твердохлеб поделился эмоциями по поводу вчерашней победной игры.

Это ваш пятый поединок, в котором вы забиваете, вот этом вы вошли в историю "Кривбасса". Тренерский штаб, игроки, возможно, вас приветствовали?

Да, я немного с болельщиками там задержался, поэтому я зашел в раздевалку, а там уже все своими делами занимались, поэтому пока не поздравили. Может, еще поздравят.

Награду на полке еще есть где складывать?

Да какие награды. К этому спокойно нужно относиться, что я забиваю, но самое главное, что мы победили. Это более важно. Я, наверное, не очень доволен, что чемпионат заканчивается. Хотелось бы больше продолжить эту серию. Я надеюсь, что смогу ее продолжить уже весной, поэтому буду стараться и на сборах отрабатывать. Надеюсь, что все будет получаться.

Еще год назад могли подумать, что после первого круга уже в этом сезоне вы будете одним из лучших бомбардиров чемпионата?

Я месяц назад не мог об этом подумать, а что уже через год. Очень доволен, даже не верится самому, очень приятно. Я просто работаю на тренировках, поэтому давления не чувствую.

Читайте такжеВернидуб – о новичках: В этом плане нам тяжело, потому что город недалеко от фронта. Очень хотел бы, чтобы новый год принес мир
По теме
yellow-arrow
Динамо - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 16.12.2024
yellow-arrow
ЛНЗ не продлит контракт с 32-летним защитником
yellow-arrow
Динамо проведет спарринг против польского клуба в Турции за 8 дней до матча ЛЕ
Кривбасс (Кривой Рог) Егор Твердохлеб
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости