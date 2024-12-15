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УПЛ. Ингулец - Колос 0:2. Одни остаются на дне, другие покидают опасную зону

Премьер-лига
Обновлено

На зимний перерыв команды уходят в разном настроении

УПЛ. Ингулец - Колос 0:2. Одни остаются на дне, другие покидают опасную зону

Колос

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

VBET Лига. 17-й тур

15 декабря. Ковалевка. Стадион "Колос"

Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)

"Ингулец" – "Колос" 0:2

Голы: Боливар 5, Ориховский 57

"Ингулец": Паламарчук - Малыш, Виливальд, Шершень, Мысык - Волохатый (Сад 83) - Белоцерковец, Пятов (Лисняк 73), Лосенко (Гаджук 73), Могильный (Кисленко 59) - Резепов (Пушкарев 59)

"Колос": Пахолюк - Поправка, Козик, Бондаренко, Цуриков - Демченко, Гагнидзе - Алефиренко (Гусол 71), Диего (Ореховский 46), Велетень (Салабай 79) - Боливар (Паулаускас 71)

Предупреждения: Сад 85

Глядя на обильные осадки в виде снега, можно было предположить, что этот фактор ослабит и без того сомнительные атакующие потенциалы команд. Но, тем не менее, свое испытание ковалевский газон выдержал достойно.

С первых минут "Ингулец" начал пытаться забить быстрый гол, но ничего интересного не создал, а сам пропустил уже в первой атаке "Колоса". Велетень навесил с углового, Алефиренко скинул на Боливара, и венесуэлец точно пробил в ближний угол. Десятый гол "хлеборобов" в нынешнем сезоне УПЛ.

УПЛ. Ингулец - Колос 0:2. Одни остаются на дне, другие покидают опасную зону - изображение 1

Уже вскоре петровцы могли сравнивать счет. Козик неудачно скинул головой в своей штрафной на Виливальда, но центрбек своим шансом не воспользовался и ударил выше с нескольких метров.

Далее градус игры заметно спал, завладеть мячом ни одной из команд не удавалось. Моменты вернулись уже в концовке тайма. Сперва у "Ингульца" Могильный с Мысыком разыграли комбинацию на левом фланге, последний отдал на линию штрафной набегающему Малышу, но тот пробил мимо левой штанги. "Колос", в свою очередь, ответил выходом Кариоки один на один с Паламарчуком в компенсированное время. Дуэль осталась за голкипером "красно-желтых" (правда, и сам бразилец немного отпустил от себя круглого).

Второй тайм подопечные Кобина начали так же, как и первый: прижали соперника к собственной штрафной, но при появившейся угрозе уже своим воротам тут же пропустили. Демченко с Велетнем разыграли стенку на левом фланге, а далее вингер прострелил на пустые Ореховскому. Обошлось без ляпов - 2:0.

УПЛ. Ингулец - Колос 0:2. Одни остаются на дне, другие покидают опасную зону - изображение 2

Создалось впечатление, что второй пропущенный гол совсем надломил "Ингулец". Поединок петровцы доигрывали скорее по инерции.

А вот "Колос" наоборот обрел уверенности, и даже мог до финального свистка довести счет до разгромного. Лучший шанс это сделать был у Велетня. Владислав получил пас с левого фланга от Цурикова, закрутил в правый верхний угол из-за пределов штрафной, но Паламарчук перевел мяч на угловой.

Стоит отметить, что этот матч стал для коллектива Поздеева вторым в сезоне с более чем одним забитым голом. На зимний перерыв "Колос" уходит на 11 месте (поднимаясь из зоны стыковых игр) с 18 очками, а "Ингулец" остается в роли главного аутсайдера с 9 баллами. Впрочем, определенный потенциал исправить свое положение у "красно-желтых" есть. Особенно в свете того, что весь второй круг они должны провести на родном стадионе.

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Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка)
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Комментарии
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Bаrcelinius
15.12.2024 в 15:03
Ингулец в Кривом Роге уже не хочет играть?
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Комментарии 2
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Bаrcelinius
15.12.2024 в 15:03
Ингулец в Кривом Роге уже не хочет играть?
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0
0
avatar
Bаrcelinius
15.12.2024 в 15:01
Вася, Вася... шо ж ты Вася?
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