Колос открыл счет в матче против Ингульца на пятой минуте – ВИДЕО

"Ингулец" и "Колос" встречаются в матче 17 тура УПЛ. Счет в матче был открыт на пятой минуте.

Коваливцы забили благодаря угловому. После подачи от Алафиренко мяч головой в ворота перевел Джованни Боливар.

Для 22-летнего венесуэльца этот гол стал вторым в нынешнем сезоне. В общей сложности на его счету пять результативных действий (2+3).

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