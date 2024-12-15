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Колос открыл счет в матче против Ингульца на пятой минуте – ВИДЕО

Премьер-лига

Коваливцы воспользовались стандартом

Колос открыл счет в матче против Ингульца на пятой минуте – ВИДЕО

Фото: ФК Колос

UA-Футбол
Новина українською

"Ингулец" и "Колос" встречаются в матче 17 тура УПЛ. Счет в матче был открыт на пятой минуте.

Коваливцы забили благодаря угловому. После подачи от Алафиренко мяч головой в ворота перевел Джованни Боливар.

Для 22-летнего венесуэльца этот гол стал вторым в нынешнем сезоне. В общей сложности на его счету пять результативных действий (2+3).

За ходом дальнейших событий матча следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка)
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