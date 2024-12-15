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ЛНЗ не продлит контракт с 32-летним защитником

Премьер-лига

С Александром Насоновым

ЛНЗ не продлит контракт с 32-летним защитником

Фото: fc-lnz.com

Новина українською

"ЛНЗ" покидает Александр Насонов.

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По информации журналиста Дмитрия Венкова, руководство черкасского клуба "ЛНЗ" решило не продлевать контракт с 32-летним защитником. Добавим, что соглашение истекает 31 декабря 2024 года.

Напомним, что в нынешнем сезоне правый защитник даже не был заявлен за первую команду. Всего с 2023 года Насонов провел за ЛНЗ 37 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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Источник:
vienkov
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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