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Динамо проведет спарринг против польского клуба в Турции за 8 дней до матча ЛЕ
Поединок также состоится на турецкой земле
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Польский футбольный клуб "Видзев" Лодзь опубликовал список своих спарринг-партнеров на зимние сборы. Одним из них будет киевское "Динамо".
Товарищеский матч состоится 13 января в Турции. Об этом сообщается на официальном сайте "Видзева".
Напомним, что уже 21 января "Динамо" должно провести выездной матч против "Галатасарая" в рамках седьмого тура Лиги Европы. Матч состоится в Стамбуле. Также 30 января киевляне сыграют завершающий поединок еврокубков в этом сезоне против “РФШ” в Гамбурге.
Пока "Динамо" официально не объявляло свой план на зимнее межсезонье. В понедельник, 16 декабря, "бело-синие" проведут завершающий матч года против "Вереса". Следующий поединок УПЛ запланирован на 22 февраля 2025 (базовый день) - против "Карпат" в Киеве.
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