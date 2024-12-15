  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо проведет спарринг против польского клуба в Турции за 8 дней до матча ЛЕ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо проведет спарринг против польского клуба в Турции за 8 дней до матча ЛЕ

Премьер-лига

Поединок также состоится на турецкой земле

Динамо проведет спарринг против польского клуба в Турции за 8 дней до матча ЛЕ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Польский футбольный клуб "Видзев" Лодзь опубликовал список своих спарринг-партнеров на зимние сборы. Одним из них будет киевское "Динамо".

Товарищеский матч состоится 13 января в Турции. Об этом сообщается на официальном сайте "Видзева".

Напомним, что уже 21 января "Динамо" должно провести выездной матч против "Галатасарая" в рамках седьмого тура Лиги Европы. Матч состоится в Стамбуле. Также 30 января киевляне сыграют завершающий поединок еврокубков в этом сезоне против “РФШ” в Гамбурге.

Пока "Динамо" официально не объявляло свой план на зимнее межсезонье. В понедельник, 16 декабря, "бело-синие" проведут завершающий матч года против "Вереса". Следующий поединок УПЛ запланирован на 22 февраля 2025 (базовый день) - против "Карпат" в Киеве.

По теме
yellow-arrow
Динамо - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 16.12.2024
yellow-arrow
ЛНЗ не продлит контракт с 32-летним защитником
yellow-arrow
Колос открыл счет в матче против Ингульца на пятой минуте – ВИДЕО
Динамо (Киев) Галатасарай (Стамбул) Видзев (Лодзь)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Офіційний сайт Відзева
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости