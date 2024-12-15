  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Пасич - об 1:1 с Александрией: Не хватало смелости
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пасич - об 1:1 с Александрией: Не хватало смелости

Премьер-лига

Отправляются в отпуск на положительной ноте

Пасич - об 1:1 с Александрией: Не хватало смелости

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

Вчера "Александрия" принимала у себя "ЛНЗ", матч завершился ничейным результатом 1:1.

Читайте такжеУПЛ. Александрия - ЛНЗ 1:1. Слишком много событий как для одного матча

Полузащитник "ЛНЗ" Геннадий Пасич рассказал о том, что помогло его команде вырвать ничью, несмотря на сложность поединка:

"Доволен результатом, своей игрой и командой. На этот раз уже действовал на своей позиции - в полузащите, и сыграл все 90 минут. Позволял участникам матча демонстрировать все, что умеют, и замечательный, как для этой поры, газон местного стадиона.

Почему были разные таймы в исполнении "ЛНЗ"? Где-то в первом нам не хватало смелости, поэтому и не все получалось. В перерыве получили от тренеров установки выше встречать "горожан", плотнее действовать в отборе, больше играть низом. Это пошло нам на пользу, и неудивительно, что выровняли положение после многоходовой комбинации. Всегда приятно забивать трудовые голы. Считаю, что мы заслуженно завоевали одно очко, прервав серию неудач. Завтра уходим в отпуск, а снова соберемся уже в середине января 2025 года", — сказал полузащитник.

Напомним, "ЛНЗ" завершает этот год на 10-м месте, с 19 баллами в активе.

По теме
yellow-arrow
Бывший футболист сборной Украины завершил карьеру
yellow-arrow
Полесье – Шахтер: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
yellow-arrow
УПЛ. Ингулец - Колос 0:2. Одни остаются на дне, другие покидают опасную зону
ФК Александрия Геннадий Пасич ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости