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Пасич - об 1:1 с Александрией: Не хватало смелости
Отправляются в отпуск на положительной ноте
Фото: ФК ЛНЗ
Вчера "Александрия" принимала у себя "ЛНЗ", матч завершился ничейным результатом 1:1.
Полузащитник "ЛНЗ" Геннадий Пасич рассказал о том, что помогло его команде вырвать ничью, несмотря на сложность поединка:
"Доволен результатом, своей игрой и командой. На этот раз уже действовал на своей позиции - в полузащите, и сыграл все 90 минут. Позволял участникам матча демонстрировать все, что умеют, и замечательный, как для этой поры, газон местного стадиона.
Почему были разные таймы в исполнении "ЛНЗ"? Где-то в первом нам не хватало смелости, поэтому и не все получалось. В перерыве получили от тренеров установки выше встречать "горожан", плотнее действовать в отборе, больше играть низом. Это пошло нам на пользу, и неудивительно, что выровняли положение после многоходовой комбинации. Всегда приятно забивать трудовые голы. Считаю, что мы заслуженно завоевали одно очко, прервав серию неудач. Завтра уходим в отпуск, а снова соберемся уже в середине января 2025 года", — сказал полузащитник.
Напомним, "ЛНЗ" завершает этот год на 10-м месте, с 19 баллами в активе.
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