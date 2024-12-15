Пасич - об 1:1 с Александрией: Не хватало смелости

Вчера "Александрия" принимала у себя "ЛНЗ", матч завершился ничейным результатом 1:1.

Полузащитник "ЛНЗ" Геннадий Пасич рассказал о том, что помогло его команде вырвать ничью, несмотря на сложность поединка:

"Доволен результатом, своей игрой и командой. На этот раз уже действовал на своей позиции - в полузащите, и сыграл все 90 минут. Позволял участникам матча демонстрировать все, что умеют, и замечательный, как для этой поры, газон местного стадиона.

Почему были разные таймы в исполнении "ЛНЗ"? Где-то в первом нам не хватало смелости, поэтому и не все получалось. В перерыве получили от тренеров установки выше встречать "горожан", плотнее действовать в отборе, больше играть низом. Это пошло нам на пользу, и неудивительно, что выровняли положение после многоходовой комбинации. Всегда приятно забивать трудовые голы. Считаю, что мы заслуженно завоевали одно очко, прервав серию неудач. Завтра уходим в отпуск, а снова соберемся уже в середине января 2025 года", — сказал полузащитник.