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Юбилейный матч львовского клуба и тренера. Стартовые составы на матч Рух – Оболонь
Матч начнётся в 15:30 по киевскому времени
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В матче Украинской Премьер-Лиги "Рух" примет "Оболонь".
Стартовые составы на матч:
"Рух": Ледвий - Сыч, Слюбик, Холод, Лях - Дидык - Пастух, Карабин - Квасница, Краснопир, Климчук
Запасные: Герета, Ванивский, Турко, Товарницкий, Роман, Китела, Пидгурский, Семотюк, Квас, Рунич, Клайвер, Федор.
"Оболонь": Федоровский - Стасюк, Дубко, Приймак, Карась - Витенчук - Черненко, Груша - Близниченко, Тарануха, Бичек.
Запасные: Рыбка, Марченко, Грисьо, Курко, Лукьянчук, Мороз, Осман, Слободян, Теслюк, Чернов.
Для "Руха" это 120-й матч в УПЛ и 60-й домашний. Для тренера "Руха" Виталия пономарёва это 60-й матч у руля львовского клуба.
В Украинской Премьер-Лиге команды встречаются в четвёртый раз.
Перед матчем "Рух" - на 7-м месте, "Оболонь" - 15-я.
Матч начнётся в 15:30 по киевскому времени.
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