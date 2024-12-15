Юбилейный матч львовского клуба и тренера. Стартовые составы на матч Рух – Оболонь

В матче Украинской Премьер-Лиги "Рух" примет "Оболонь".

Стартовые составы на матч:

"Рух": Ледвий - Сыч, Слюбик, Холод, Лях - Дидык - Пастух, Карабин - Квасница, Краснопир, Климчук

Запасные: Герета, Ванивский, Турко, Товарницкий, Роман, Китела, Пидгурский, Семотюк, Квас, Рунич, Клайвер, Федор.

"Оболонь": Федоровский - Стасюк, Дубко, Приймак, Карась - Витенчук - Черненко, Груша - Близниченко, Тарануха, Бичек.

Запасные: Рыбка, Марченко, Грисьо, Курко, Лукьянчук, Мороз, Осман, Слободян, Теслюк, Чернов.

Для "Руха" это 120-й матч в УПЛ и 60-й домашний. Для тренера "Руха" Виталия пономарёва это 60-й матч у руля львовского клуба.

В Украинской Премьер-Лиге команды встречаются в четвёртый раз.

Перед матчем "Рух" - на 7-м месте, "Оболонь" - 15-я.

Матч начнётся в 15:30 по киевскому времени.