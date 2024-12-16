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УПЛ уходит на каникулы, Тоттенхэм играет с МЮ и Ливерпулем. Расписание футбола на 16 – 22 декабря

Премьер-лига

График топ-матчей

УПЛ уходит на каникулы, Тоттенхэм играет с МЮ и Ливерпулем. Расписание футбола на 16 – 22 декабря

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Без Украинской Премьер-лиги уже не так интересно, остался всего один поединок в 2024 году, но матчи остальных европейских чемпионатов на этой неделе мы еще увидим. И даже планируются интересные вывески, например, "Тоттенхэму" достанется по полной программе, также в графике есть матчи с участием украинских легионеров из разных чемпионатов.

Понедельник, 16 декабря

"Динамо" и "Верес" официально закрывают первую половину чемпионата, УПЛ вернется уже в феврале. Также в понедельник увидим еще два интересных матча, на Апеннинах играет чемпион Италии, в Англии команда Ильи Забарного.

  • 13:00. "Динамо" – "Верес". УПЛ. УПЛ ТВ / 1+1 media
  • 21:45. "Лацио" – "Интер". Серия А. Megogo
  • 22:00. "Борнмут" – "Вест Хэм". АПЛ. Setanta Sports App

Вторник, 17 декабря

Вечером включим и посмотрим, сможет ли 6-я команда чемпионата Италии обыграть 15-й коллектив турнирной таблицы Серии А.

  • 22:00. "Ювентус" – "Кальяри". Кубок Италии. Megogo

Среда, 18 декабря

В среду матчей будет уже побольше. В Испании играют поединки Примеры, во Франции советуем обратить внимание на "ПСЖ", а в Англии и Италии – Кубки! Зинченко, Довбик, Ярмолюк – всегда ждем всех наших легионеров на поле.

  • 19:30. "Аталанта" – "Чезена". Кубок Италии. Megogo
  • 21:30. "Арсенал" – "Кристал Пэлас". Кубок лиги. Setanta Sports App
  • 21:45. "Ньюкасл" – "Брентфорд". Кубок лиги. Setanta Sports App
  • 22:00. "Саутгемптон" – "Ливерпуль". Кубок лиги. Setanta Sports App
  • 22:00. "Рома" – "Сампдория". Кубок Италии. Megogo
  • 22:00. "Монако" – "ПСЖ". Лига 1. Megogo
  • 22:30. "Вильярреал" – "Райо Вальекано". Примера. Megogo
  • 22:30. "Эспаньол" – "Валенсия". Примера. Megogo

Четверг, 19 декабря

Из-за тумана в октябре при счете 0:0 был прерван поединок с участием Анатолия Трубина. В этот четверг его доиграют. Классная вывеска планируется с участием "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед". Возможно, дождемся Михаила Мудрика в матче Лиги конференций.

  • 19:00. "Насьонал" – "Бенфика". Примейра. Megogo
  • 22:00. "Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед". Кубок лиги. Setanta Sports App
  • 22:00. "Бетис" – "ХИК". Лига конференций. Megogo
  • 22:00. "Гимарайнш" – "Фиорентина". Лига конференций. Megogo
  • 22:00. "Челси" – "Шемрок Роверс". Лига конференций. Megogo
  • 22:00. "Интер" – "Удинезе". Кубок Италии. Megogo

Пятница, 20 декабря

По одному матчу для любителей чемпионатов Германии, Италии и Испании. В деле "Бавария", "Милан" и "Жирона".

  • 21:30. "Бавария" – "РБ Лейпциг". Бундеслига. Setanta Sports App
  • 21:45. "Верона" – "Милан". Серия А. Megogo
  • 22:00. "Жирона" – "Вальядолид". Примера. Megogo
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Суббота, 21 декабря

Эх, без УПЛ суббота уже не та. Да и воскресенье тоже. Главным блюдом перед боем Усика и Фьюри станет битва каталонской "Барселоны" и мадридского "Атлетико". Также обратите внимание на вывески, где можно ожидать выход на поле украинских легионеров.

  • 14:30. "Астон Вилла" – "Манчестер Сити". АПЛ. Setanta Sports App
  • 15:00. "Хетафе" – "Мальорка". Примера. Megogo
  • 16:00. "Торино" – "Болонья". Серия А. Megogo
  • 16:30. "Айнтрахт" – "Майнц". Бундеслига. Setanta Sports App
  • 16:30. "Вердер" – "Унион Берлин". Бундеслига. Setanta Sports App
  • 16:30. "Хоффенхайм" – "Боруссия М". Бундеслига. Setanta Sports App
  • 16:30. "Штутгарт" – "Санкт-Паули". Бундеслига. Setanta Sports App
  • 17:00. "Брентфорд" – "Ноттингем". АПЛ. Setanta Sports App
  • 17:00. "Вест Хэм" – "Брайтон". АПЛ. Setanta Sports App
  • 17:00. "Ипсвич" – "Ньюкасл". АПЛ. Setanta Sports App
  • 17:15. "Сельта Виго" – "Реал Сосьедад". Примера. Megogo
  • 19:00. "Дженоа" – "Наполи". Серия А. Megogo
  • 19:30. "Байер" – "Фрайбург". Бундеслига. Setanta Sports App
  • 19:30. "Осасуна" – "Атлетик". Примера. Megogo
  • 19:30. "Кристал Пэлас" – "Арсенал". АПЛ. Setanta Sports App
  • 21:45. "Лечче" – "Лацио". Серия А. Megogo
  • 22:00. "Барселона" – "Атлетико". Примера. Megogo

Воскресенье, 22 декабря

"Рома" Довбика откроет игровой день, затем Миколенко и Мудрик его продолжат. Забарный приедет на "Олд Траффорд", ближе к вечеру увидим матчи с участием "Реала", "Ливерпуля" и "Ювентуса".

  • 13:30. "Рома" – "Парма". Серия А. Megogo
  • 15:00. "Валенсия" – "Алавес". Примера. Megogo
  • 16:00. "Венеция" – "Кальяри". Серия А. Megogo
  • 16:00. "Эвертон" – "Челси". АПЛ. Setanta Sports App
  • 16:00. "Фулхэм" – "Саутгемптон". АПЛ. Setanta Sports App
  • 16:00. "Лестер" – "Вулверхэмптон". АПЛ. Setanta Sports App
  • 16:00. "Манчестер Юнайтед" – "Борнмут". АПЛ. Setanta Sports App
  • 16:30. "Бохум" – "Хайденхайм". Бундеслига. Setanta Sports App
  • 17:15. "Реал" – "Севилья". Примера. Megogo
  • 18:30. "Тоттенхэм" – "Ливерпуль". АПЛ. Setanta Sports App
  • 18:30. "Вольфсбург" – "Боруссия Д". Бундеслига. Setanta Sports App
  • 19:00. "Аталанта" – "Эмполи". Серия А. Megogo
  • 19:30. "Лас-Пальмас" – "Эспаньол". Примера. Megogo
  • 19:30. "Леганес" – "Вильярреал". Примера. Megogo
  • 21:45. "Монца" – "Ювентус". Серия А. Megogo
  • 22:00. "Бетис" – "Райо Вальекано". Примера. Megogo
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
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