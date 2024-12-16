Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УПЛ уходит на каникулы, Тоттенхэм играет с МЮ и Ливерпулем. Расписание футбола на 16 – 22 декабря
График топ-матчей
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Без Украинской Премьер-лиги уже не так интересно, остался всего один поединок в 2024 году, но матчи остальных европейских чемпионатов на этой неделе мы еще увидим. И даже планируются интересные вывески, например, "Тоттенхэму" достанется по полной программе, также в графике есть матчи с участием украинских легионеров из разных чемпионатов.
Понедельник, 16 декабря
"Динамо" и "Верес" официально закрывают первую половину чемпионата, УПЛ вернется уже в феврале. Также в понедельник увидим еще два интересных матча, на Апеннинах играет чемпион Италии, в Англии команда Ильи Забарного.
- 13:00. "Динамо" – "Верес". УПЛ. УПЛ ТВ / 1+1 media
- 21:45. "Лацио" – "Интер". Серия А. Megogo
- 22:00. "Борнмут" – "Вест Хэм". АПЛ. Setanta Sports App
Вторник, 17 декабря
Вечером включим и посмотрим, сможет ли 6-я команда чемпионата Италии обыграть 15-й коллектив турнирной таблицы Серии А.
- 22:00. "Ювентус" – "Кальяри". Кубок Италии. Megogo
Среда, 18 декабря
В среду матчей будет уже побольше. В Испании играют поединки Примеры, во Франции советуем обратить внимание на "ПСЖ", а в Англии и Италии – Кубки! Зинченко, Довбик, Ярмолюк – всегда ждем всех наших легионеров на поле.
- 19:30. "Аталанта" – "Чезена". Кубок Италии. Megogo
- 21:30. "Арсенал" – "Кристал Пэлас". Кубок лиги. Setanta Sports App
- 21:45. "Ньюкасл" – "Брентфорд". Кубок лиги. Setanta Sports App
- 22:00. "Саутгемптон" – "Ливерпуль". Кубок лиги. Setanta Sports App
- 22:00. "Рома" – "Сампдория". Кубок Италии. Megogo
- 22:00. "Монако" – "ПСЖ". Лига 1. Megogo
- 22:30. "Вильярреал" – "Райо Вальекано". Примера. Megogo
- 22:30. "Эспаньол" – "Валенсия". Примера. Megogo
Четверг, 19 декабря
Из-за тумана в октябре при счете 0:0 был прерван поединок с участием Анатолия Трубина. В этот четверг его доиграют. Классная вывеска планируется с участием "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед". Возможно, дождемся Михаила Мудрика в матче Лиги конференций.
- 19:00. "Насьонал" – "Бенфика". Примейра. Megogo
- 22:00. "Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед". Кубок лиги. Setanta Sports App
- 22:00. "Бетис" – "ХИК". Лига конференций. Megogo
- 22:00. "Гимарайнш" – "Фиорентина". Лига конференций. Megogo
- 22:00. "Челси" – "Шемрок Роверс". Лига конференций. Megogo
- 22:00. "Интер" – "Удинезе". Кубок Италии. Megogo
Пятница, 20 декабря
По одному матчу для любителей чемпионатов Германии, Италии и Испании. В деле "Бавария", "Милан" и "Жирона".
- 21:30. "Бавария" – "РБ Лейпциг". Бундеслига. Setanta Sports App
- 21:45. "Верона" – "Милан". Серия А. Megogo
- 22:00. "Жирона" – "Вальядолид". Примера. Megogo
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Суббота, 21 декабря
Эх, без УПЛ суббота уже не та. Да и воскресенье тоже. Главным блюдом перед боем Усика и Фьюри станет битва каталонской "Барселоны" и мадридского "Атлетико". Также обратите внимание на вывески, где можно ожидать выход на поле украинских легионеров.
- 14:30. "Астон Вилла" – "Манчестер Сити". АПЛ. Setanta Sports App
- 15:00. "Хетафе" – "Мальорка". Примера. Megogo
- 16:00. "Торино" – "Болонья". Серия А. Megogo
- 16:30. "Айнтрахт" – "Майнц". Бундеслига. Setanta Sports App
- 16:30. "Вердер" – "Унион Берлин". Бундеслига. Setanta Sports App
- 16:30. "Хоффенхайм" – "Боруссия М". Бундеслига. Setanta Sports App
- 16:30. "Штутгарт" – "Санкт-Паули". Бундеслига. Setanta Sports App
- 17:00. "Брентфорд" – "Ноттингем". АПЛ. Setanta Sports App
- 17:00. "Вест Хэм" – "Брайтон". АПЛ. Setanta Sports App
- 17:00. "Ипсвич" – "Ньюкасл". АПЛ. Setanta Sports App
- 17:15. "Сельта Виго" – "Реал Сосьедад". Примера. Megogo
- 19:00. "Дженоа" – "Наполи". Серия А. Megogo
- 19:30. "Байер" – "Фрайбург". Бундеслига. Setanta Sports App
- 19:30. "Осасуна" – "Атлетик". Примера. Megogo
- 19:30. "Кристал Пэлас" – "Арсенал". АПЛ. Setanta Sports App
- 21:45. "Лечче" – "Лацио". Серия А. Megogo
- 22:00. "Барселона" – "Атлетико". Примера. Megogo
Воскресенье, 22 декабря
"Рома" Довбика откроет игровой день, затем Миколенко и Мудрик его продолжат. Забарный приедет на "Олд Траффорд", ближе к вечеру увидим матчи с участием "Реала", "Ливерпуля" и "Ювентуса".
- 13:30. "Рома" – "Парма". Серия А. Megogo
- 15:00. "Валенсия" – "Алавес". Примера. Megogo
- 16:00. "Венеция" – "Кальяри". Серия А. Megogo
- 16:00. "Эвертон" – "Челси". АПЛ. Setanta Sports App
- 16:00. "Фулхэм" – "Саутгемптон". АПЛ. Setanta Sports App
- 16:00. "Лестер" – "Вулверхэмптон". АПЛ. Setanta Sports App
- 16:00. "Манчестер Юнайтед" – "Борнмут". АПЛ. Setanta Sports App
- 16:30. "Бохум" – "Хайденхайм". Бундеслига. Setanta Sports App
- 17:15. "Реал" – "Севилья". Примера. Megogo
- 18:30. "Тоттенхэм" – "Ливерпуль". АПЛ. Setanta Sports App
- 18:30. "Вольфсбург" – "Боруссия Д". Бундеслига. Setanta Sports App
- 19:00. "Аталанта" – "Эмполи". Серия А. Megogo
- 19:30. "Лас-Пальмас" – "Эспаньол". Примера. Megogo
- 19:30. "Леганес" – "Вильярреал". Примера. Megogo
- 21:45. "Монца" – "Ювентус". Серия А. Megogo
- 22:00. "Бетис" – "Райо Вальекано". Примера. Megogo
Популярное сейчас
- Шахтер увеличивает отставание от Динамо. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- УПЛ. Полесье - Шахтер 1:0. Ашур - in, Пушич - out
- Ушел из жизни экс-тренер Шахтера
- Возвращение легенды? Известный украинский тренер может принять Зарю
- Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет