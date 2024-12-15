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"Настроены забрать у нас очки". Игрок Руха - о предстоящем матче против пивоваров
Поделился ожиданиями от матча 17-го тура
ФК Рух
Сегодня в 15:30 пройдет матч "Рух" - "Оболонь". Игрок львовского "Руха" Игорь Краснопир рассказал о том, что ожидает от игры с "пивоварами":
"В начале сезона следил за результатами "Оболони". Киевляне уже сменили главного тренера, поэтому у ребят теперь новые требования, изменилась игровая структура. Это боевая команда, и трудно с ними играть, ведь они будут настроены забрать у нас очки. И "Рух" попытается сделать все от себя зависящее, чтобы одержать победу в последней игре этого года".
Добавим, что вы уже можете посмотреть стартовые составы этих команд.
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