"Настроены забрать у нас очки". Игрок Руха - о предстоящем матче против пивоваров

Сегодня в 15:30 пройдет матч "Рух" - "Оболонь". Игрок львовского "Руха" Игорь Краснопир рассказал о том, что ожидает от игры с "пивоварами":

"В начале сезона следил за результатами "Оболони". Киевляне уже сменили главного тренера, поэтому у ребят теперь новые требования, изменилась игровая структура. Это боевая команда, и трудно с ними играть, ведь они будут настроены забрать у нас очки. И "Рух" попытается сделать все от себя зависящее, чтобы одержать победу в последней игре этого года".

Добавим, что вы уже можете посмотреть стартовые составы этих команд.