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Джокер сыграл свою роль. Колос забил второй гол в ворота Ингульца – ВИДЕО
Полузащитник вышел из замены и забил
УПЛ
В поединке 17 тура чемпионата Украины "Ингулец" и "Колос" встречаются в очном поединке в Ковалевке.
Голом отличился Павел Ориховский. Он вышел на поле после перерыва и уже через 12 минут замкнул прострел Велетня.
Для полузащитника это первый гол в нынешнем сезоне УПЛ.
За финальным отрезком поединка следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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