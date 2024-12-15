Джокер сыграл свою роль. Колос забил второй гол в ворота Ингульца – ВИДЕО

В поединке 17 тура чемпионата Украины "Ингулец" и "Колос" встречаются в очном поединке в Ковалевке.

Голом отличился Павел Ориховский. Он вышел на поле после перерыва и уже через 12 минут замкнул прострел Велетня.

Для полузащитника это первый гол в нынешнем сезоне УПЛ.

За финальным отрезком поединка следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.