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Полесье – Шахтер: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
Претендуют ли еще на что-нибудь житомиряне?
Фото: ФК Шахтар Донецьк
В поединке 17 тура чемпионата Украины "Полесье" встретится с "Шахтером".
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Матч первого круга завершился минимальной победой житомирян. А вообще за три встречи между командами “Шахтер” еще ни разу не забил “волкам”, соответственно ни разу и не победил.
Сейчас "горняки" идут на третьем месте в чемпионате Украины и опережают пятое "Полесье" на девять очков, имея один матч в запасе.
Чемпионат Украины, 17 тур
15 декабря, 18:00. "Центральный стадион" (Житомир)
Главный арбитр: Виталий Романов
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
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