Полесье – Шахтер: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

В поединке 17 тура чемпионата Украины "Полесье" встретится с "Шахтером".

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Матч первого круга завершился минимальной победой житомирян. А вообще за три встречи между командами “Шахтер” еще ни разу не забил “волкам”, соответственно ни разу и не победил.

Сейчас "горняки" идут на третьем месте в чемпионате Украины и опережают пятое "Полесье" на девять очков, имея один матч в запасе.

Чемпионат Украины, 17 тур

15 декабря, 18:00. "Центральный стадион" (Житомир)

Главный арбитр: Виталий Романов

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