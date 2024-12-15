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Полесье – Шахтер: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Премьер-лига
Обновлено

Претендуют ли еще на что-нибудь житомиряне?

Полесье – Шахтер: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Фото: ФК Шахтар Донецьк

UA-Футбол
Новина українською

В поединке 17 тура чемпионата Украины "Полесье" встретится с "Шахтером".

  • Всі найяскравіші події матчу дивіться в режимі Live у Telegram UA-Football

Матч первого круга завершился минимальной победой житомирян. А вообще за три встречи между командами “Шахтер” еще ни разу не забил “волкам”, соответственно ни разу и не победил.

Сейчас "горняки" идут на третьем месте в чемпионате Украины и опережают пятое "Полесье" на девять очков, имея один матч в запасе.

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Чемпионат Украины, 17 тур

15 декабря, 18:00. "Центральный стадион" (Житомир)

Главный арбитр: Виталий Романов

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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