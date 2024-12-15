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Константин Квас рассказал о своем дебюте за Рух и словах главного тренера

Премьер-лига

Футболист дал комментарий УПЛ ТВ

Константин Квас рассказал о своем дебюте за Рух и словах главного тренера

Фото - скріншот УПЛ ТБ

Новина українською

Константин Квас в эфире УПЛ ТВ рассказал о своем дебюте в матче против "Полесья" и словах главного тренера Виталия Пономарева.

Ты дебютировал в таком важном для команды матче. Что для тебя это означало? Поделись впечатлениями от дебюта.

Эмоции были невероятные. Матч был непростым, было непросто войти в эту игру, но наша команда победила и это прекрасно.

Говорил ли уже с тобой после того матча главный наставник Виталий Пономарев. Что он говорил после твоего дебюта, если говорил лично с тобой?

Он всегда мне говорил, чтобы я работал над собой, никогда не останавливался. Это дебют, который мне дал толчок двигаться вперед.

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В общем, ты доволен собой в том матче с "Полесьем"?

У меня было мало моментов себя проявить, но то, что имел, можно сказать, использовал.

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Сейчас у всех праздничное настроение. Нет ли такого ощущения у команды, что вы уже одной ногой в отпуске. Если есть - как вы с этим работаете, какие настройки?

Нет, нет. Ребята все профессионалы, они понимают, что нужно сегодня побеждать, выходить на пятое место и бороться за еврокубки.

"Рух" обыграл "Полесье“ со счетом 1:0. Константин Квас дебютировал на 88-й минуте матча.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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