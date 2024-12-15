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Бывший футболист сборной Украины завершил карьеру
Повесил бутсы на гвоздь в родном чемпионате в 37 лет
Фото: ФК ЛНЗ
Украинский полузащитник Денис Олейник завершил карьеру футболиста. Об этом сообщил последний клуб игрока ЛНЗ.
“Легенда. Чемпион Украины, обладатель Кубка Украины и Суперкубка Украины. Большая замечательная история, которую будут помнить болельщики футбола.
Денис, ФК “ЛНЗ” благодарит тебя за вклад в развитие нашего клуба и желает будущих карьерных достижений”, – говорится в сообщении клуба.
Олейник всего за свою карьеру провел 418 матчей, забил 90 голов и отдал 35 голевых передач. Кроме "ЛНЗ" Денис выступал за "Динамо", "Металлист", "Днепр", "Ворсклу", "Арсенал" Киев, "Гелиос" Харьков, "Нефтяник" Ахтырка, а также за финляндский "СИК", немецкий "Дармштадт" и нидерландский "Витесс".
В его активе есть 12 матчей в составе сборной Украины. Он дебютировал за “сине-желтых” в мае 2010 года под руководством Мирона Маркевича во встрече с Литвой. Последний поединок провел в июне 2015 против Грузии.
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