Бывший футболист сборной Украины завершил карьеру

Украинский полузащитник Денис Олейник завершил карьеру футболиста. Об этом сообщил последний клуб игрока ЛНЗ.

“Легенда. Чемпион Украины, обладатель Кубка Украины и Суперкубка Украины. Большая замечательная история, которую будут помнить болельщики футбола. Денис, ФК “ЛНЗ” благодарит тебя за вклад в развитие нашего клуба и желает будущих карьерных достижений”, – говорится в сообщении клуба.

Олейник всего за свою карьеру провел 418 матчей, забил 90 голов и отдал 35 голевых передач. Кроме "ЛНЗ" Денис выступал за "Динамо", "Металлист", "Днепр", "Ворсклу", "Арсенал" Киев, "Гелиос" Харьков, "Нефтяник" Ахтырка, а также за финляндский "СИК", немецкий "Дармштадт" и нидерландский "Витесс".

В его активе есть 12 матчей в составе сборной Украины. Он дебютировал за “сине-желтых” в мае 2010 года под руководством Мирона Маркевича во встрече с Литвой. Последний поединок провел в июне 2015 против Грузии.