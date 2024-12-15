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Оболонь выходит вперед в начале матча. Футболисты поздравили тренера. Видео гола
Первый гол для полузащитника
fc.obolon.ua
"Оболонь" вышла вперед в матче против "Руха".
Футболисты киевского клуба устроили атаку по флангу и сделали пас на Приймака. Тот устоял на ногах и отдал передачу вперед.
Бычек был один на один с вратарем и забил гол. "Оболонь" открыла счет.
Первый гол для Бычека.
Видео гола
"Оболонь" играет во Львове с "Рухом“. Текстовая трансляция на нашем сайте.
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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