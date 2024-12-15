Оболонь выходит вперед в начале матча. Футболисты поздравили тренера. Видео гола

"Оболонь" вышла вперед в матче против "Руха".

Футболисты киевского клуба устроили атаку по флангу и сделали пас на Приймака. Тот устоял на ногах и отдал передачу вперед.

Бычек был один на один с вратарем и забил гол. "Оболонь" открыла счет.

Первый гол для Бычека.

Видео гола

"Оболонь" играет во Львове с "Рухом“. Текстовая трансляция на нашем сайте.