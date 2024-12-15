Командная победа. Ингулец – Колос 0:2. Видео голов и обзор матча

В поединке 17 тура УПЛ "Ингулец" встречался с "Колосом". Номинально домашний матч петровцы провели в Ковалевке.

"Колос" забил по голу в каждом из таймов. В частности, вторым отличился джокер Павел Ореховский, появившийся на поле после первого тайма.

Для "Колоса" эти три очка стали решающими, чтобы покинуть зону переходных матчей. Пока команда находится на 11 месте чемпионата Украины. “Ингулец” все еще идет на последней позиции.

"Ингулец" – "Колос" 0:2

Голы: Боливар 5, Ориховский 57