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Магия... не зимняя, а последних секунд. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 2:1

Премьер-лига

Болезненное для одесситов поражение

Магия... не зимняя, а последних секунд. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 2:1

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

В Киеве состоялся настоящий зимний матч в УПЛ – "Заря" противостояла "Черноморцу". И была в этом матче магия, но не зимняя, а магия последних секунд. Именно финальный отрезок оказался ключевым, ведь "Заря" забила победный гол перед финальным свистком. Огромная радость для луганчан, а для одесситов – разочарование.

Как это было – видела и фиксировала фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева.

Фотогалерея

Магия... не зимняя, а последних секунд. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 2:1 - фото 1Магия... не зимняя, а последних секунд. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 2:1 - фото 2Магия... не зимняя, а последних секунд. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 2:1 - фото 3Магия... не зимняя, а последних секунд. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 2:1 - фото 6Магия... не зимняя, а последних секунд. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 2:1 - фото 7Магия... не зимняя, а последних секунд. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 2:1 - фото 4Магия... не зимняя, а последних секунд. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 2:1 - фото 5Магия... не зимняя, а последних секунд. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 2:1 - фото 8Магия... не зимняя, а последних секунд. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 2:1 - фото 9Магия... не зимняя, а последних секунд. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 2:1 - фото 1Магия... не зимняя, а последних секунд. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 2:1 - фото 2Магия... не зимняя, а последних секунд. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 2:1 - фото 3Магия... не зимняя, а последних секунд. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 2:1 - фото 4Магия... не зимняя, а последних секунд. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 2:1 - фото 5Магия... не зимняя, а последних секунд. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 2:1 - фото 6Магия... не зимняя, а последних секунд. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 2:1 - фото 7Магия... не зимняя, а последних секунд. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 2:1 - фото 8Магия... не зимняя, а последних секунд. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 2:1 - фото 9Магия... не зимняя, а последних секунд. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 2:1 - фото 10Магия... не зимняя, а последних секунд. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 2:1 - фото 1Магия... не зимняя, а последних секунд. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 2:1 - фото 2Магия... не зимняя, а последних секунд. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 2:1 - фото 3Магия... не зимняя, а последних секунд. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 2:1 - фото 4Магия... не зимняя, а последних секунд. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 2:1 - фото 5Магия... не зимняя, а последних секунд. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 2:1 - фото 6Магия... не зимняя, а последних секунд. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 2:1 - фото 7Магия... не зимняя, а последних секунд. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 2:1 - фото 8Магия... не зимняя, а последних секунд. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 2:1 - фото 9Магия... не зимняя, а последних секунд. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 2:1 - фото 10Магия... не зимняя, а последних секунд. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 2:1 - фото 1Магия... не зимняя, а последних секунд. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 2:1 - фото 2Магия... не зимняя, а последних секунд. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 2:1 - фото 3Магия... не зимняя, а последних секунд. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 2:1 - фото 4Магия... не зимняя, а последних секунд. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 2:1 - фото 5Магия... не зимняя, а последних секунд. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 2:1 - фото 6Магия... не зимняя, а последних секунд. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 2:1 - фото 7Магия... не зимняя, а последних секунд. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 2:1 - фото 8Магия... не зимняя, а последних секунд. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 2:1 - фото 9Магия... не зимняя, а последних секунд. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 2:1 - фото 10Магия... не зимняя, а последних секунд. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 2:1 - фото 1Магия... не зимняя, а последних секунд. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 2:1 - фото 2Магия... не зимняя, а последних секунд. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 2:1 - фото 3Магия... не зимняя, а последних секунд. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 2:1 - фото 4Магия... не зимняя, а последних секунд. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 2:1 - фото 5Магия... не зимняя, а последних секунд. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 2:1 - фото 6Магия... не зимняя, а последних секунд. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 2:1 - фото 7Магия... не зимняя, а последних секунд. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 2:1 - фото 8Магия... не зимняя, а последних секунд. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 2:1 - фото 9Магия... не зимняя, а последних секунд. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 2:1 - фото 1Магия... не зимняя, а последних секунд. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 2:1 - фото 2Магия... не зимняя, а последних секунд. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 2:1 - фото 3Магия... не зимняя, а последних секунд. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 2:1 - фото 4Магия... не зимняя, а последних секунд. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 2:1 - фото 5Магия... не зимняя, а последних секунд. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 2:1 - фото 6
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