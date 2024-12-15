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Магия... не зимняя, а последних секунд. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 2:1
Болезненное для одесситов поражение
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
В Киеве состоялся настоящий зимний матч в УПЛ – "Заря" противостояла "Черноморцу". И была в этом матче магия, но не зимняя, а магия последних секунд. Именно финальный отрезок оказался ключевым, ведь "Заря" забила победный гол перед финальным свистком. Огромная радость для луганчан, а для одесситов – разочарование.
Как это было – видела и фиксировала фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева.
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