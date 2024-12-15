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Квасница: Много сейчас работаем над позиционной атакой

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Квасница: Много сейчас работаем над позиционной атакой

Фото: Рух

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Вингер "Руха" Илья Квасница рассказал, как команда готовилась к последнему матчу в году против "Оболони" (17-й тур УПЛ).

"Как и всегда после победы, сейчас у команды хорошее настроение. Готовимся к последнему в году матчу против "Оболони" и настроены взять 3 очка в этом поединке.

Мы понимаем, что в этом матче "Рух" будет больше владеть мячом, поэтому много сейчас работаем над позиционной атакой. Но "Оболонь" это непростой соперник, поэтому не следует забывать и о качественной обороне. В первом круге, когда мы играли выездной матч с киевлянами, "Руху" удалось забить четыре гола и не пропустить. Надо постараться повторить такой результат - забить как можно больше и оставить свои ворота "сухими", - сказал Квасница.

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Источник:
Рух
Опубликовал: Виктор Иванчук
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