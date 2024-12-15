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Назаренко и Сикан - на скамейках. Обнародованы стартовые составы на матч Полесье - Шахтер
Топ-матч в УПЛ
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
В 17-м туре УПЛ сыграют между собой "Полесье" и "Шахтер". Житомиряне не побеждают в чемпионате уже 8 матчей подряд. "Горняки" также имеют мотивацию - покорить отставание от лидеров в турнирной таблице.
Поединок состоится в Житомире. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.
Стартовый состав "Полесья": Кудрик Олег, Матич Матей, Сарапий Эдуард, Михайличенко Богдан, Тейлор, Кушниренко Богдан, Бабенко Руслан (К), Караман Ярослав, Крушинский Борис, Гуцуляк Алексей, Пайшао Соуза Кауа.
Запасные: Улиганец Виктор, Авраменко Алексей, Бескоровайный Даниил, Смоляков Артем, Майсурадзе Георги, Леднев Богдан, Мустафаев Эмиль, Назаренко Александр, Шастал Дмитрий, Йока, Бристрич Адмир, Луифер.
Стартовый состав "Шахтера": Ризнык Дмитрий, Л. Траоре, Бондарь Валерий, Крыськив Дмитрий, Судаков Георгий, Зубков Александр, Педро Энрике, Бондаренко Артем, Матвиенко Николай (К), Конопля Ефим, Кевин.
Запасные: Фесюн Кирилл, Степаненко Тарас, Эгиналду, Швед Марьян, Сикан Даниил, Азаров Иракли, В. Тобиас, Грам Алаа, Марлон, Педриньо, Невертон, Фарина Марьян.
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