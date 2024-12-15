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Забил впервые за 21 матч. Оболонь забивает после стандарта. Видео гола

Премьер-лига

Первый гол для нападающего

Забил впервые за 21 матч. Оболонь забивает после стандарта. Видео гола

Фото: Оболонь

Новина українською

"Оболонь" забивает после стандарта в матче против "Руха".

Черненко подавал возле углового флажка. Тарануха между двумя игроками "Руха" забил головой.

Первый гол для Таранухи и первый за 21 матч.

Видео гола

"Оболонь" играет во Львове с "Рухом“. Текстовая трансляция на нашем сайте.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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