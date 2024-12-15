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Забил впервые за 21 матч. Оболонь забивает после стандарта. Видео гола
Первый гол для нападающего
Фото: Оболонь
"Оболонь" забивает после стандарта в матче против "Руха".
Черненко подавал возле углового флажка. Тарануха между двумя игроками "Руха" забил головой.
Первый гол для Таранухи и первый за 21 матч.
Видео гола
"Оболонь" играет во Львове с "Рухом“. Текстовая трансляция на нашем сайте.
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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