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Рух отвечает голом после стандарта. Видео гола

Премьер-лига

Второй гол для защитника

Рух отвечает голом после стандарта. Видео гола

Фото: ФК Рух

Новина українською

"Рух" отвечает голом после стандарта.

Львовская команда заработала угловой. Футболисты разыграли между собой. Карабин сделал подачу. Дидык забил мяч в ворота.

Второй гол для Дидыка в сезоне. Видео гола

"Оболонь" играет во Львове с "Рухом“. Текстовая трансляция на нашем сайте.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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