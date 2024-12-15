Рух отвечает голом после стандарта. Видео гола

"Рух" отвечает голом после стандарта.

Львовская команда заработала угловой. Футболисты разыграли между собой. Карабин сделал подачу. Дидык забил мяч в ворота.

Второй гол для Дидыка в сезоне. Видео гола

"Оболонь" играет во Львове с "Рухом“. Текстовая трансляция на нашем сайте.