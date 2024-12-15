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Рух отвечает голом после стандарта. Видео гола
Второй гол для защитника
Фото: ФК Рух
"Рух" отвечает голом после стандарта.
Львовская команда заработала угловой. Футболисты разыграли между собой. Карабин сделал подачу. Дидык забил мяч в ворота.
Второй гол для Дидыка в сезоне. Видео гола
"Оболонь" играет во Львове с "Рухом“. Текстовая трансляция на нашем сайте.
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