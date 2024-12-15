Оболонь ответила через 2 минуты после гола Руха. Видео гола

"Оболонь" ответила через 2 минуты после пропущенного гола от "Руха“.

Стасюк перехватил мяч в центре поля и футболисты "Оболони" пошли в атаку. Тарануха приближался к воротам, защита "Руха" почти не мешала.

Передача на Близниченко и полузащитник забивает свой второй гол за "Оболонь".

Видео гола

"Оболонь" играет во Львове с "Рухом“. Текстовая трансляция на нашем сайте.