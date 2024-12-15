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Оболонь ответила через 2 минуты после гола Руха. Видео гола
Второй гол для полузащитника
Фото: ФК Оболонь
"Оболонь" ответила через 2 минуты после пропущенного гола от "Руха“.
Стасюк перехватил мяч в центре поля и футболисты "Оболони" пошли в атаку. Тарануха приближался к воротам, защита "Руха" почти не мешала.
Передача на Близниченко и полузащитник забивает свой второй гол за "Оболонь".
Видео гола
"Оболонь" играет во Львове с "Рухом“. Текстовая трансляция на нашем сайте.
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